Jälleen vilkas uutisviikko: Suurimpina puheenaiheina Kannuksen tappo ja Luodon tuhkarokkotapaus



Kannuksen rautatieasemalle on tuotu kynttilöitä uhrin muistolle.

Uutisrintamalla oli vilkasta itsenäisyyspäiväviikollakin. Maanantaina Pohjanmaan poliisi tiedotti, että se tutkii Kannuksessa epäiltyä tappoa.

Kannuslainen mies löytyi kuolleena junaradan varrelta Kannuksessa sunnuntai-iltana. Asiaa tutkitaan tappona, koska kuolleen epäillään joutuneen väkivallan kohteeksi.

Poliisi on pysynyt tutkinnasta vaitonaisena. Keskiviikkona kuitenkin tiedotettiin, että tapahtumiin liittyen on vangittu kaksi miestä. Toinen vangituista on 35-vuotias ja toinen 32-vuotias.

Tapahtumat järkyttivät kannuslaisia ja kälviäläisiä, sillä uhrin juuret olivat vahvasti myös Kälviällä.

Viikon toinen suuri puheenaihe oli Luodossa paljastunut tuhkarokkotapaus ja sitä seurannut epidemian uhka.

Uusia tautiepäilyjä ei viikolla kuitenkaan ilmennyt, mutta terveysviranomaiset pysyvät varpaillaan vielä viikon ajan. Ylimääräisiä MPR-rokotteita on annettu Pohjanmaalla jo satoja.

Luotolainen perheenisä kertoi Keskipohjanmaan haastattelussa, että rokotevastaisuuden epäillään saaneen alkunsa kruunupyyläisen naisen blogeista muutama vuosi sitten. Rokotevastustaja järjesti myös luentoja, joissa blogeista innostuneet nuoret perheenäidit kävivät innokkaasti.

Myös Kokkolassa ja Oulaisissa vieraillut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko otti kantaa rokotusasiaan. Hän esitti, että lapsensa asiallisesti rokottaneille voitaisiin ryhtyä myöntämään lapsilisäbonusta.

Oulaisissa Saarikko sai puolestaan vastaansa mielenilmauksen, joka otti kantaa Oulaskankaan synnytysten lakkauttamista vastaan.

Keski-Pohjanmaan liiton hankala vuosi sai eräänlaisen päätepisteen, kun saatiin tieto EU-hankerahojen myöntövaltuuksien palauttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti keskiviikkona, että neuvottelumenettely ministeriön ja Keski-Pohjanmaan liiton välillä on päättynyt.

Itsenäisyyspäivän tunnelmissa Keskipohjanmaa kertoi muun muassa sotavainajien palauttamisesta kotimaisemiin. Jututimme myös sodan kokeneita veteraaneja ja lottia, jotka löytävät kiitollisuuden aiheita läheltä.