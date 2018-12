Kasipuu on vuoden yritys Kälviällä



Kälviän Yrittäjien 40-vuotisjuhlagaalassa palkittiin vuoden ansioituneena yrityksenä liiketilakalusteita valmistava Kasipuu Ay.

Kasipuu on perustettu vuonna 2007. Matkan varrella Kasipuu on ollut kalustetoimittajana muun muassa Nordean pääkonttorissa, Next Gamesilla Helsingin Kluuvissa, Imatran Valtionhotellissa ja Haikon Kartanossa. Tällä hetkellä työn alla on S-ryhmän pääkonttorin Ässä-keskus.

– Hienointa yrittäjyydessä on se, että en koe käyväni töissä. Tämä on kuin harrastus, jossa saa ratkoa jännittäviä ongelmia ja tehdä upeita tuotteita. Tästä saa palkkaa ja tätä tekee ihan liikaa, kertoo Kasipuun toimitusjohtaja Antti Sallansalmi.

Kasipuu on erikoistunut liiketilakalusteisiin ja erityisesti hotellien ja ravintoloiden kalustamiseen.

Esimerkiksi Tomi Björkin ravintolat ovat melkein kaikki toteutettu Kasipuun kalusteilla.

– Sitä matkustaa mielellään samalla viikolla Helsinkiin ja Muonioon, kun tietää, että saa tehdä hienoja juttuja yhdessä hienojen ihmisten kanssa, kertoo Sallansalmi.

Hänen mukaansa yksi menestyksen salaisuuksista on, että yrityksellä hyvät tulevaisuudensuunnitelmat sekä vahva strategia toiminnan kehittämisestä. Tällä hetkellä yritys työllistää yrittäjien lisäksi täysipäiväisesti 5 henkilöä” kertoo Antti.

Kälviän Yrittäjien 40-vuotisjuhlagaalassa jaettiin myös yrittäjäristit Kuljetus Tapani Puikko tmi:n yrittäjälle Tapani Puikolle sekä Kasipuu Ay:n yrittäjille Antti ja Jukka Sallansalmelle.