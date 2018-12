Koko Suomen Lucia-neidon lammasturkki suunniteltiin Centriassa



Centria-ammattikorkeakoulussa vaihto-opiskelijana oleva kiinalainen Yu Gong on suunnitellut turkin tämänvuotiselle Lucia-neidolle. Lucia-turkin suunnittelu on osa FUR - The Miracle Fabric -moduulin opintoja, joihin Yu Gong on osallistunut tämän syksyn vaihtojaksonsa aikana.

Centrian uusi turkiskoulutusohjelma alkoi Pietarsaaressa tänä syksynä.

Lucia-turkin materiaali on islantilaista lampaankarvaa. Lucia-turkin on Yu Gongin mallin mukaan toteuttanut pietarsaarelainen turkkuri May Björklund.

Koko Suomen Lucia-neidoksi valittu Elin Qvist kantaa turkkia kruunajaisissaan Lucian päivänä 13.12. Helsingin Tuomiokirkossa.

– Tutustuin Lucian tarinaan ja inspiroiduin Lucian valoa ja toivoa tuovasta luonteesta. Suunnittelussa otin aineksia perinteisistä uskonnollisista vaatteista, ja yhdistin ne omiin suunnitelmiini. Turkin siluetti ja pehmeät linjat korostavat Lucian pyhää luonnetta. Turkin hihat tuovat esille Lucian kauniin rukoiluasennon, Yu Gong kuvailee suunnitteluprosessia Centrian tiedotteessa.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat jo useana vuonna suunnitelleet Lucia-neidon turkin yhteistyössä Folkhälsanin ja Hufvudstadsbladetin kanssa.