Anna-Maja Henriksson eduskuntakolumnissaan: Rokotukset ovat elintärkeitä

Tuhkarokko ei ole leikin asia. Kuulun itse siihen sukupolveen, joka sairasti tuhkarokon, vihurirokon ja sikotaudin lapsena. Se ei ollut ollenkaan hauskaa. Kun omat lapseni olivat pieniä oli itsestään selvyys, että heidät rokotetaan. En miettinyt muuta vaihtoehtoa. Rokotteiden ansioista olemme pystyneet välttämään monia kohtalokkaita sairaustapauksia maassamme.

Tuhkarokko on ollut melkein kokonaan hävitetty Suomesta toimivan rokotusohjelman ansiosta. Nyt meillä on kuitenkin valitettavasti tilanne, jossa lapsi on sairastunut tuhkarokkoon Luodossa. Näin voi tapahtua, jos tarpeeksi moni lapsi ei saa rokotusta. On ilmiselvää, että tässä tilanteessa tarvitaan enemmän panostuksia tiedottamiseen vanhemmille koskien lasten rokottamisen tärkeyttä.

Kaikki lapset eivät syystä tai toisesta voi ottaa rokotusta ja heidän terveytensä kannalta on erittäin tärkeää, että niin moni kuin mahdollista on ottanut rokotuksen. Tarpeeksi suuri rokotuskattavuus suojaa myös heitä, joita ei ole rokotettu. Tätä kutsutaan laumasuojaksi. Näin kaikkein turvattomimmassa asemassa olevat lapset saavat parhaan suojan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Maailmamme olisi hyvin erilainen ilman rokotuksia. Maailmanlaajuisesti jo noin 85 prosenttia lapsista saa elintärkeät rokotteet ja sen myötä yhä harvempi lapsi kuolee sairauksiin. On hyvä muistaa, että taudit pysyvät poissa myös täällä Suomessa niin kauan, kun tarpeeksi moni ottaa rokotuksen.

Nyt rokotusaste esim. tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon kannalta on hälyttävän alhainen monessa maakunnassa. Toimivan laumasuojan takaamiseksi rokotettuja tulisi olla vähintään 95%. Maan keskiarvo on tällä hetkellä 94,8 %. Luodossa rokotettuja on ollut noin 75%, tämä luku on hälyttävän alhainen. Samalla yleinen kehitys on monessa pohjalaisessa kunnassa kuitenkin ollut oikeansuuntainen. Esimerkiksi Pietarsaaressa vuonna 2015 syntyneiden osalta rokotettujen määrä on jo yli 96 prosenttia.

Rokotusasteen nostamiseksi opetusministeri on ehdottanut rajoituksia lapsilisiin. Uskon, että valistuskampanja on parempi tapa saada vanhemmat rokottamaan lapsiaan. Vanhemmat tarvitsevat lisää faktoihin perustuvaa tietoa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta yhä useampi vanhempi rokottaisi lapsensa. Toivottavasti tämä tapaus on avannut ihmisten silmiä.

Tämän viikon aikana Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuoltovirasto on aktiivisesti työskennellyt tiedottaakseen tilanteesta koko väestölle. Yhdessä Keski-Pohjanmaan Soiten kanssa on myös onnistuttu hyvin tässä valistustyössä. Terveydenhuoltoviranomaisemme ansaitsevat suuret kiitokset tekemästään työstään. Yhä useampi perhe on viimeisten päivien aikana antanut rokottaa lapsensa.

Valistustyötä tarvitaan myös jatkossa. Olen talousarvioaloitteessani eduskunnassa jo viime vuonna ehdottanut 200 000 euron lisäystä koko maan kattavaan valistuskampanjaan rokotusten tarpeellisuudesta.

Ensi vuoden budjettia käsitellään tulevina viikkoina eduskunnassa. Toivon, että sekä hallituspuolueet että oppositio voisivat kannattaa esitystä. Nyt hallituksen ja eduskunnan on aika ottaa asia vakavasti. Kyse on loppujen lopulta aika pienestä summasta, jos sen avulla voimme ehkäistä lasten sairastumisen ja tautien leviämisen.

Kirjoittaja on puheenjohtaja, kansanedustaja (RKP)