Kalajoen Satamalla historiallinen vuosi – kokonaisliikenteen kasvu 35 prosenttia



Hanna Parhaniemi

Kalajoen Sataman kasvuvauhti jatkuu. Marraskuun loppuun mennessä kokonaisliikenteen kasvu oli 35 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Aluskäyntejä oli 40 edellisvuotta enemmän.

Pääosin kasvu on tapahtunut vientiliikenteessä, jonka suurimmat volyymit tulevat puutavarasta. Viennin osuus koko liikenteestä on 76 prosenttia. Tuontiliikenne on bulk-materiaalien osalta edellisten vuosien tasolla. Projektilaivauksissa on tuonnin osalta hienoinen lasku, joka näkyy lähinnä tuulivoimaloiden rakentamisen hiipumisena 2018 alkuvuoden aikana. Vuosi 2018 tulee olemaan tähän saakka historian suurin kuljetusmääriltään Kalajoen Satamassa.

Satamassa saavutettiin 18.6.2018 historiallinen etappi, kun säännöllinen konttiliikenne käynnistyi Kalajoelta maailman merille. Konttiliikenteen käynnistyminen edistää myös yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa.

Uusi 125 metrin Länsilaiturin jatko-osa valmistuu aikataulun mukaisesti ja laituria saadaan osittain käyttöön jo vuoden vaihteessa. Toiminnallisesti muutos on merkittävä, sillä entisessä laiturissa ei voinut olla kahta suurta alusta yhtä aikaa.

Laituritöiden valmistuttua satamassa on laituria yhteensä 550 metriä lastauskäyttöön. Samalla aiempi lastausongelma poistuu ja laivaukset sujuvat nopeammin. Laituri investointi on suuruudeltaan viisi miljoonaa euroa.

Satamayhtiön tavoitteena lähitulevaisuudelle on päästä toteuttamaan myös väylän syventäminen kymmeneen metriin.

Satamassa toimivat operaattorit ovat osaltaan tehostaneet lastinkäsittelyä ja investoineet muun muassa nostokalustoon ja lastinkäsittelykalustoon satamassa vuoden 2018 aikana.

– On ollut mahtavaa olla mukana kehittämässä hyvää satamaa entistä tehokkaammaksi ja nähdä kuinka kaikkien tekemä kova työ alkaa kantamaan hedelmää. Sataman kehittämiseksi on yhdessä asiakkaiden ja operaattoreiden kanssa tehty oikeita ratkaisuja ja suunta on oikea, kertoo Kalajoen Satama Oy:n toimitusjohtaja Pauli Sarpola.