Soiten alueella ei edelleenkään tuhkarokkoon sairastuneita – Rokotustilaisuuksia jatketaan maanantai-iltaan saakka



Ylimääräisiä tuhkarokkorokotteita on jaettu Pohjanmaalla viime päivinä.

Maanantaihin mennessä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella ei ollut edelleenkään todettu tuhkarokkotapauksia. Tuhkarokkoepidemian uhka on kuitenkin yllä vielä noin viikon.

Soite on joutunut varautumaan mahdolliseen epidemiaan, koska yksi rokottamaton lapsi sairastui Luodossa marraskuun lopussa tuhkarokkoon. Alueella on tunnetusti heikko rokotuskattavuus, ja siksi epidemiaan on varauduttu.

Soite jatkaa ajanvarauksettomia tuhkarokkorokotustilaisuuksia vielä maanantaina 10. joulukuuta. Rokotuspisteet ovat auki Torkinmäellä ja Kruunupyyssä iltaseitsemään saakka. Tämän jälkeen rokotteen saa neuvolasta tai Soiten infektioiden torjuntayksiköstä rokotusohjelman mukaan.

Jos epäily tuhkarokosta herää, tulee potilaan ottaa ensin puhelimitse yhteys omaan terveyskeskukseen tai päivystykseen.

Helposti tarttuva tuhkarokko aiheuttaa sairastuneelle ensiksi korkeaa kuumetta hengitystieoireita. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon.

Taudin itämisaika on pitkä, yleensä 9-11 päivää, mutta joskus jopa 21 päivää.

