Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti on säiden armoilla – "Kaikki on muuten valmista, paitsi että lunta puuttuu"



Kilpailunjohtaja Tapani Keskitalo tähyilee lumen perään. Varastoitua lunta on vielä jäljellä, muttei riittävästi maakuntaviestin järjestämiseksi.

Keski-Pohjanmaan 68. maakuntaviestin järjestelyt etenevät Haapajärvellä. Vielä on kuitenkin epävarmaa, kyetäänkö hiihtokilpailu järjestämään kaavaillusti uudenvuodenpäivänä.

– Kaikki on muuten valmista, paitsi että lunta puuttuu noin kahden kilometrin matkalta, ensilumenlatua on noin puolitoista olemassa. 10-15 senttiä kun tulisi lunta taivaalta, pystyttäisiin avaamaan niin kakkonen, kolmonen kuin vitonenkin, kilpailunjohtaja Tapani Keskitalo summaa tilanteen.

Varastossa lunta on hänen mukaansa noin 300-400 metrin matkaa varten, ja pidemmällekin matkalle mikäli ladun paksuudessa säästetään. Minimitavoite maakuntaviestin reitin pituudeksi on 3,3 kilometriä. Jos taivaalta ei tule lunta, on kisajärjestäjien toiveissa edes napakka pakkanen.

– On mahdollisuus tehdä lisää lunta, koko ajan ollaan valmiudessa että milloin aletaan tykittämään. Se vaatisi minimissään seitsemisen astetta pakkasta, Keskitalo toteaa.

– Heikompaa se tykkilumen saanto kymmenessä asteessa, parempi jos olisi parikymmentä, maakuntaviestin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Timo Seppälä lisää.

Molemmat ovat kuitenkin luottavaisia sen suhteen, että hiihdot saadaan pidettyä suunniteltuun tapaan.

– Ja jos näyttää, että olosuhteet eivät ole meidän puolellamme, on varapäivä käytössä. Joulun välipäivinä viimeistään nähdään tilanne, että onko mahdollista järjestää. Järjestelyt toimii kuitenkin siltä pohjalta, että uudenvuodenpäivänä startataan, Seppälä toteaa.

Lunta lukuunottamatta kisajärjestelyt ovat hyvällä mallilla. Haapajärven asevarikolta siirretty halli valmistui käyttökuntoon viime viikolla. Halli on maakuntaviestissä ensimmäistä kertaa käytössä.

– Huoltohalli rakennettiin talkoilla, talkoohenkeä löytyy vielä, Keskitalo iloitsee ja kertoo mukana tähän mennessä olleen noin 30-40 talkoolaista.

Kisojen yleisöpysäköinti järjestetään hiihtokeskuksen viereiselle peltoalueelle Ouluntien toiselle puolelle. Viime aikojen sääkehityksen puolesta vaikuttaa siltä, että parkkialue on käyttökunnossa kisojen aikaan.

– Kyllä pelto kestää henkilöauton painon. Mitä itse taannoin kokeilin, niin ei tahtonut rautakankikaan enää upota maahan, Keskitalo sanoo.