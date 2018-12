Lukijoiden lyhyet



Taas vastakkainasettelua lietsotaan, että teatteri pysyy voimissaan. Työnantaja ei muka suostu maksamaan palkankorotuksia. Sehän olisi heille tappio, ostovoima ei kasvaisi. Etujärjestöt ovat näytelmän ohjaajia, itsekkäät ja ahneet ihmiset sanelevat käsikirjoituksen juonen, joilla ei ole ymmärrystä elämän tarkoituksesta.

Näytelmällä on kuitenkin huono loppu, koska maapallomme ei kestä tätä.

Kyllä pieni ihminen, lapsi, on turvaton sosiaaliviraston riistolle. Oli 9.12 lehdessä hyvä juttu virkailijoiden mielivallasta lasta kohtaan, aivan sadistista touhua äitiä ja lapsen sosiaalista verkostoa kohtaan. Ironista väittää touhua lapsen parhaaksi, jolla paha mieli ja kaipuu äidin luokse. Vieras paikka, sekä vaihtuvat ihmiset, ei ole lapsen parhaaksi.

Poliisi poisti esimerkillisen nopeasti ja mutkattomasti, hakaristi liput kulkueesta. Hyvä niin ! Esivallan edustajien tulisi toimia yhtä tehokkaasti Suomessa laittomasti olevien ja maahan tulevien henkilöiden palauttamisessa. Näin toimien saattaisi hakaristi-ongelma hävitä maastamme.

Onko autot heikkoja niille aurataan ensin ja pyörätiet toivottomia. Nastatkaan ei auta. Toista oli sulanmaan aikana kivenmurikoita tiellä 2 kertaa rengas puhki kuka korvaa tuskaa.

On uskomatonta, miten kielteisesti median voimalla suhtaudutaan pääministeri Sipilään, joka on nostanut Suomen Kreikan tieltä. Siihen tuskin olisi kukaan muu pystynyt. Hyvinvointivaltiota pidetään yllä vain riittävällä työllisyydellä ja sen jälkeen on jakovaraa.

Lapsemme on päiväkodissa. Pääsääntöisesti olemme olleet hyvin tyytyväisiä päiväkodin toimintaan. Yksi asia meitä kuitenkin jaksaa ihmetyttää. Kotona lapsemme ei ole aikoihin mennyt päiväunille. Nyt hän kuitenkin joutuu näin tekemään päiväkodissa. Aktiivisena lapsena tämä on hänelle suuri koettelemus. Haastavaa varmaankin myös henkilökunnalle. Jos lapsemme jostain syystä nukahtaakin, tämä näkyy heti nukahtamisvaikeutena illalla.

Voisiko joku kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntija selventää meille tämän pakkonukuttamisen tarkoituksen?