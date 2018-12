Keski-Pohjanmaan liitto toivoo hyviä aloitteita – "Pelle Pelottomat", hoi!



KOKKOLA (KP)

Keski-Pohjanmaan liitto on jälleen täydessä työn touhussa. Työ- ja elinkeinoministeriön palauttamien hankerahojen myöntöoikeuksien myötä, maakuntaliitto lähtee tosissaan kehittämään maakuntaa, toteaa vt. maakuntajohtaja.

– Joulukuun 17. päivä käynnistetään haut uusille hankkeille. Nyt toivoisimme, että yritysten innovaattorit ja kehittäjät olisivat tosissaan mukana ja lähtisivät tekemään sekä kehittämään hankkeita, jotka toisivat maakuntaamme uusia työpaikkoja ja uudenlaisia innovaatioita, kehottaa Jyrki Kaiponen.

Kaikkiaan keskipohjalaisille hankkeille olisi rahaa jaossa reilun kymmenen miljoonan euron verran. Vahingosta viisastuneena, tulevien hankkeiden seurantaa pidetään maakuntaliitossa tiukasti silmällä. Silmällä pidettävää piisaakin, sillä nyt myönnettävien reilun kymmenen miljoonan euron jälkeen maakuntaan on erilaisten hankkeiden myötä jaettu kuusikymmentä miljoonaa euroa ohjelmakaudelle 2014-2020.

Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus kokoontui maanantaina viimeisen kerran tälle vuodelle. Esityslistalla oli maakunnallisesti isoja asioita, lähitulevaisuuden yhdeksi suurimmista haasteista koetaan Keski-Pohjanmaan maakunnan elinvoimaisena pysymisen.

– Ehdottomasti teemme kaikkemme sen puolesta, että maakunta pärjäisi myös tulevaisuudessa. Suuri haaste on osaavan työvoiman saaminen yritysten tarpeisiin. Tähän ongelmaan pureutuu vuodenvaihteen jälkeen aloittaa toimintansa Osaavan työvoiman saatavuuden kehittämistyöryhmä, kertoo vt. maakuntajohtaja.

Työryhmän tavoitteena on tarttua rakenteelliseen ongelmaan. Maakunnassa on työpaikkoja, mutta työväestä on pulaa ja yhtäältä koulutusmaailma ja alueen yritysmaailma tulisi saada kohtaamaan paremmin.

Suunnittelija Tiina Harjunpää kertoo Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteena tulevalle vuodelle olevan se, että maakuntaliitto pääsisi myös viestinnässään lähelle ihmistä ja aiempaa enemmän ihmisten keskelle.