Kannuksen valtuusto ei muuttanut talousarviota – tuleville vuosille varattiin lisää tierahaa



Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden nollatulosta tavoittelevan talousarvioesityksen runsaasti keskustellen mutta lopulta muutoksitta. Seuraaville vuosille eli vuosien 2020 ja 2021 taloussuunnitelmaan sen sijaan varattiin Ari Huukin (sd.) esityksestä yhteensä 900 000 euroa Roikola–Rekilä-tien perusparannukseen.

Yli puolet Kannuksen ensi vuodenkin investointirahoista on menossa tieinfraan. Yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla on määrä rakentaa kevyen liikenteen väyliä. Kaateenkangas–Yli-Kannus-pyörätielle on teknisen johtajan Aulis Kokon mukaan jo urakoitsija valittuna ja väylän pitäisi valmistua heinäkuuhun mennessä. Myös seuraavaksi toteutettavalle Alaviirteentien väylälle on hänen mukaansa liikenneviraston päätös tulossa piakkoin ja sekin saataisiin päällysteitä vaille valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Nyt toteutettavat kevyen liikenteen väylät ovat tulossa valtion teiden varteen mutta koska Ely-keskus ei ole luvannut rahaa niiden rakentamiseen, ne tehdään Ely-keskuksen urakkana mutta kaupungin rahoittamina. Rahoitustapa on herättänyt Kannuksessa arvostelua, ja valtuutettu Eero Pihlajaniemi (kesk.) kysyikin, onko neuvotteluja valtion edustajan kanssa jatkettu riittävästi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Ari Huuki muistutti puheenvuorossaan, ettei SDP ole vastustanut kevyen liikenteen väylien rakentamista vaan pitää sitä tarpeellisena liikenneturvallisuuden kannalta. Turvallisuuteen olisi oikeus myös muiden teiden asukkailla, ja siksi hän esitti Roikola-Rekilä-tietä perusparannettavaksi. Raimo Märsylä (sd.) ja Noora Pajala (kesk.) kannattivat esitystä. Huukin esitys meni läpi äänin 14–11.

Viestintä- ja tapahtumakoordinaattorin toimen perustaminen herätti toisen vilkkaan keskustelun. Piia Rautiola (kesk.) toivoi toimenkuvan painottuvan kasvokkaiseen nuorisotyöhön Anja Törmän (kesk.) kannattamana mutta veti esityksensä pois, kun keskustelussa vakuutettiin, että viestinnän tärkeyttä oli valtuuston etukäteiskeskusteluissa painotettu, ja että tehtävän sisältö määritellään tarkemmin rekrytointivaiheessa.

Kannuksen nettoinvestoinnit ensi vuodelle ovat yhteensä 2,27 miljoonaa euroa. Noin puolet investoinneista joudutaan rahoittamaan lainalla. Sen määrä nousee 3 127 euroon asukasta kohti.