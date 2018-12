Haapaveden valokuituhanke etenee – Tavoitteena saada mukaan vähintään 60 prosenttia talouksista



Haapaveden Energia Oy on jättämässä Viestintävirastolle tukihakemuksen valokuituverkon rakentamiseksi Haapavedelle. Sen tiimoilta kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana, että hankkeen toteutuessa kaupunki sitoutuu omarahoitusosuuteen, joka on koko pitäjän kattavan kuituverkon toteutuessa 1,85 miljoonaa euroa ja myöntää myös omavelkaisen takauksen Haapaveden Energia Oy:lle enintään 1,9 miljoonan euron lainalle.

Asia käsiteltiin kiireellisenä, sillä tukihakemus Viestintävirastoon on jätettävä vuoden loppuun mennessä. Päätös verkon rakentamisesta tehdään valtuustossa vielä erikseen kevään aikana. Kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala huomautti, että omarahoitusosuus ja lainatakauksen tarve on tukihakemukseen laskettu sen mukaan, että kuituliittymän hankkisi jokainen talous Haapavedellä. Todellisuudessa summat tulevat todennäköisesti olemaan pienemmät.

Haapaveden Energia Oy:n hallitus on määritellyt, että talouksista vähintään 60 prosentin on sitouduttava kuituliittymän hankkimiseen, jotta hanketta voidaan lähteä toteuttamaan. Liittymän hinnaksi on määritelty 200 euroa viiden vuoden sitovalla sopimuksella ja 500 euroa kahden vuoden sitovalla sopimuksella. Liittymän kuukausimaksu on 50 euroa.

Alustavan arvion mukaan koko Haapaveden kattavan valokuituverkon rakentaminen maksaisi noin 6,6 miljoonaa euroa, ja valtion tukea hankkeelle olisi mahdollista saada 1,5 miljoonaa euroa.