Veteli hyväksyi Löytönevan tuulikaavan



Maanantaina kokoustanut Vetelin kunnanvaltuusto hyväksyi Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Kaavan myötä valtatie 13:n sekä Pulkkisen ja Haukilahden kylien välimaastoon on mahdollista rakentaa 800 hehtaarin tuulivoimapuiston. Alueelle voidaan rakentaa enintään kahdeksan tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 250 metriä ja yhteenlaskettu enimmäisteho 30 megawattia.

Tuulikaava oli valtuuston asialistalla jo marraskuussa, mutta tuolloin asian käsittelyä päätettiin lykätä seuraavaan kokoukseen. Valtuusto pyysi kunnanhallitusta selvittämään, mitä reittiä pitkin tuulivoimapuistosta lähtevä 110kV:n voimalinja alustavien suunnitelmien mukaan kulkisi.

Hallituksen tekemän selvityksen mukaan paras vaihtoehto olisi, että voimalinja kulkisi Heikkilän muuntoasemalta Sillanpäähän samaa reittiä kuin nykyinen Korpelan verkkoon menevä 20 kV:n linja. Sillanpäästä tuulivoimapuistolle linjaus menisi joko mahdollisimman suoraan tai valtatie 13:n vartta pitkin. Voimalinjan sijainti ei kuitenkaan sisältynyt nyt hyväksyttyyn Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaan.

Pro Vetelin Petteri Palosaari esitti, että kaava palautetaan takaisin kunnanhallitukselle ja tuulipuistosta ja voimalinjasta valmistellaan yksi yhtenäinen kaava. Palautusta kannatti perussuomalaisten Jari Mäkelä. Valtuusto päätti kuitenkin jatkaa kaavan käsittelyä äänin 15–6.

Tämän jälkeen kaavan hylkäämistä esitti Pro Vetelin Ilpo Åivo ja kannattivat Jari Mäkelä ja Olli Tyynelä (sd.). Kaava kuitenkin siunattiin valtuustossa äänin 14–7.

Tuulikaavan lisäksi valtuusto hyväksyi kokouksessaan ensi vuoden talousarvion, joka on noin 470 000 euroa alijäämäinen. Investointeihin kunta on varannut ensi vuodeksi liki kolme miljoonaa euroa, josta kaksi miljoonaa on korvamerkattu liikuntakeskuksen saneeraukseen ja muutostöihin.