Toholammin valtuusto hyväksyi alijäämäisen talousarvion ensi vuodelle



Toholammin kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina miinusmerkkisen talousarvion tulevalle vuodelle. Kunnan tulos on vuoden 2019 talousarviossa alijäämäinen 1,4 miljoonaa euroa. Viemäriliikelaitos mukaan lukien tulos on noin 1,6 miljoonaa euroa miinuksella.

Sosialidemokraattien Jukka Lintilä totesi ryhmäpuheenvuorossaan, että talousarvio on laadittu haastavissa olosuhteissa, sillä siinä on pitänyt huomioida sekä sote- että maakuntauudistus, joiden toteutuminen on vielä epävarmaa.

– Toholampi kestää vuoden tai jopa kahden vuoden miinusmerkkiset tulokset, mutta tavaksi se ei saa tulla. Jatkossa pitää olla valppaana.

Lintilä muistutti, että talousarvio on kuitenkin palvelut säilyttävä.

– Kun ottaa huomioon Toholammin asukasmäärän, niin palvelutaso on hyvä.

Lintilä nosti talousarviosta esiin myös valopilkkuja, muun muassa kaksivuotisen kokeilun, jossa tarjotaan maksuttomia liikuntapalveluja senioreille.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Ville Suomala halusi viedä Soitelle viestiä kulukurista.

– Jos katsotaan sotemenoja vuoden 2017 toteutuneen osalta ja nyt budjetoitua vuodelle 2019, kasvua on tuollaiset 650 000 euroa kahdessa vuodessa. Se on kestämätön suunta. Kunnat eivät tule sitä kestämään, ei Toholampi, eivätkä muutkaan keskipohjalaiset kunnat.

Huoli kunnan asukasluvun vähenemisestä tuli esille useiden valtuutettujen puheenvuoroissa.

Ensi vuoden suurin investointi Toholammilla on kirkonkylän uusi koulukeskus. 600 000 euron määräraha sisältää muun muassa suunnittelutyön sekä hankkeen projektityöntekijän palkan.

Investointiosa sisältää muun muassa 400 000 euron teollisuushallivarauksen mahdollisia uusia yrittäjiä varten. Varauksilla mahdollistetaan nopea valmius vastata uusien yrittäjien tarpeisiin. Halli rakennetaan siinä tapauksessa, mikäli tarvetta ilmenee.