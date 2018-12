Kaisa Toivoniemi Ylivieskan ja Sievin seurakuntien talousjohtajaksi – Jukka Kesola kappalaisen virkaan Ylivieskaan



Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi Ylivieskan ja Sievin seurakuntien talousjohtajan virkaan kirkkoneuvoston esittämän Kaisa Toivoniemen. Aiemmin pankinjohtajana toiminut Toivoniemi valittiin tehtävään yksimielisesti.

Sen sijaan kappalaisen virka täytettiin lippuäänestyksen jälkeen. Kirkkoneuvoston esittämä Jukka Kesola voitti Olli Luhtaselan äänin 16–5. Luhtaselaa esittivät valtuutetut Pekka Similä ja Roope Rantala.

Kirkkovaltuusto hyväksyi myös seurakunnan ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman. Toiminta jatkuu entisessä laajuudessaan mahdollisesta kirkon rakentamisen alkamisesta huolimatta. Tilikauden tulos on arviossa 68 000 euroa ylijäämäinen.

Kirkon rakentaminen on kahden tulevan vuoden suurin investointi, johon ensi vuonna on varattu viisi ja vuonna 2020 neljä miljoonaa euroa. Lisäksi Merijärven hautausmaan laajennukseen on varattu 20 000, kappeleiden kellareiden täyttöön 5 000 ja Suvannon kappelin katon kuntotarkistukseen 10 000 euroa.

Leo Mehtälä kertoi Kirkkotalakoot-maratonin olevan vähän yli puolivälissä. Koossa on 585 000 euroa. Suurimmat lahjoitukset ovat tulleet seurakunnilta, noin 217 000 euroa. Yrityksiltä lahjoituksia on tullut noin 86 000. Noin puolet kaikista lahjoituksista on tullut yksityisiltä.