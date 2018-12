Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla hyvä lipunmyynti, tulos alijäämäinen – Pro Kaustisen puheenjohtajaksi Ira Korkala



Kaustisen kansanmusiikkijuhlia järjestävän Pro Kaustinen ry:n tilikauden tulos jäi tappiolliseksi 52 000 euroa. Menopuolta kuormittivat muun muassa yllättävät henkilöstömenot ja tuloissa jäätiin tavoitteista yritysyhteistyön ja avustusten osalta. Tilikauden liikevaihto oli reilut 940 000 euroa.

– Tuloksesta huolimatta kassamme on vahva, ja myönteisenä merkkinä lipputulot ylittivät selvästi budjetoidun – festivaali siis kiinnostaa yleisöä, mikä on tärkeintä, toteaa Pro Kaustinen ry:n puheenjohtaja Sirpa Lahti.

Pro Kaustinen ry:n vuosikokous valitsi kokouksessaan 10.12.2018 uudeksi puheenjohtajakseen kaustislaisen Ira Korkalan 1.1.2019 alkaen.

Kansanmusiikkijuhla on Korkalalle tuttu. Hän on toiminut juhlien eri luottamus- ja työtehtävissä vuodesta 2003, toimien viimeisimmät vuodet aktiivisesti ohjelmatuotannossa ja hallitustyössä. Korkala on pitkän linjan yhdistysaktiivi ja hänellä on kokemusta yhdistys- ja järjestötyön eri luottamustoimista niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Nykyinen puheenjohtaja Sirpa Lahti päättää nelivuotisen puheenjohtajakautensa hyvillä mielin.

– Neljä vuotta on lyhyt aika, mutta siinä ehtii silti tapahtua todella paljon. Erityisen iloinen olen festivaalin pelimannihengen kasvamisesta, onnistuneesta juhlavuodesta ja ikään kuin kaiken kruununa kaustislaisen viulunsoiton Unesco-ehdokkuudesta.

Lahti jatkaa edelleen yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Korkala ottaa puheenjohtajuuden vastaan nöyränä ja tulevaisuuteen katsoen.

– Koen, että voimme luottavaisin mielen jatkaa Sirpan puheenjohtajakauden jälkeen eteenpäin juhlien kehittämistä ja aseman vahvistamista niin Kaustisen kuin maakunnankin näkökulmasta, yhteisenä asiana, sanoo Korkala tiedotteessa.

52. kertaa järjestettävien Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ensimmäiset ohjelmatiedot julkistetaan Folklandia-risteilyllä 12.1.2019 ja varsinainen ohjelmanjulkistus pidetään maaliskuussa. Vuoden 2019 festivaalin teemana on rytmi ja maakuntateemana Savo.