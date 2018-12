Kärsämäki odottaa lisää verotuloja – talous vakaalla pohjalla



Kärsämäen kunta odottaa tulevalta vuodelta selvää verotulojen kasvua. Kunnanhallituksen hyväksymän ja valtuustolle esittämän talousarvion mukaan verotulot nousevat jopa 450 000 eurolla, vaikka tuloveroprosenttia ei nosteta eikä kiinteistöveroja koroteta.

Kärsämäki verottaa 21,50 prosentin mukaan.

– Laskemme, että työllisyyden paraneminen ja palkkojen tarkistukset heijastuvat myönteisesti kunnan kassaan. Toisaalta vastaavasti valtionosuudet laskevat selvästi, mikä tietysti heikentää taloutta, kunnansihteeri Tuukka Kuisma kommentoi.

Kuisman mukaan valtion tuen alenema johtuu yleisestä valtionosuuskehityksestä ja erityisesti Kärsämäkeä kuten monia muita kuntia rokottaa väkimäärän väheneminen.

– Toisaalta myös työttömyyden lasku vähentää valtionosuutta.

Plussat ja miinukset yhteen laskettuna Kuisma pitää Kärsämäen taloutta silti tasapainoisena.

– Saamme katettua poistot vuosikatteella ja ylijäämääkin jää vähän. Tilanne on ollut vakaa jo useamman vuoden ajan. Silti liikkuvara on pieni eli tarkka on oltava jatkossakin, Kuisma miettii.

Kärsämäellä pidetään investoinneissa eräänlainen välivuosi. Tiestöä kohennetaan ja muun muassa nuorille on luvassa pienimuotoinen skeittiramppi.

– Skeittialue tullee liikekeskuksen lähelle, Tuukka Kuisma ennakoi.