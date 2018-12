Erillistä peruskoulujen rehtoria ei valita Kärsämäelle



Antti Savela

Kärsämäen peruskouluille ei valita erillistä peruskoulujen rehtoria. Opetustoimen lautakunta oli rehtorin jo valinnut mutta valittu ilmoitti kunnalle, ettei ota virkaa vastaan.

Maanantaina illalla kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan ja päätti, että peruskoulujen rehtorin virkaa ei täytetä toistaiseksi. Samalla kunnanhallitus päätti, että opetustoimen lautakunta saa päättää, kuinka peruskoulujen rehtorin tehtävät hoidetaan jatkossa.

Kärsämäellä on yläaste ja kaksi ala-astetta. Lisäksi kunnassa on lukio jonka toimintaa johtaa rehtori. Lukio ja yläaste sijaitsevat samassa rakennuksessa kunnan keskustassa. Lisäksi yhtenäiskoulussa on toinen Kärsämäen alakouluista.