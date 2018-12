Boliden Kokkola lahjoitti 20 000 euroa Centrialle – "Paikallinen ammattikorkeakoulu on meille luonteva kumppani, jonka toimintaa haluamme tukea", sanoo henkilöstöjohtaja Tarja Halonen



Boliden Kokkola on lahjoittanut Kokkolassa toimivalle Centria-ammattikorkeakoululle 20 000 euroa. Lahjoitus on suunnattu tekniikan koulutusalalle.

– Sinkkitehtaan kannalta on tärkeää, että saamme töihin ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa eri koulutusasteilta. Paikallinen ammattikorkeakoulu on meille luonteva kumppani, jonka toimintaa haluamme tukea. Ammattikorkeakoululla ja sen opiskelijoilla on iso merkitys koko alueen vetovoiman kannalta, sanoo Boliden Kokkolan henkilöstöjohtaja Tarja Halonen.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet insinöörit sijoittuvat sinkkitehtaalla tyypillisimmin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.Tuotanto-osastojen lisäksi Centriasta valmistuneita insinöörejä työskentelee koulutuslinjasta riippuen myös kunnossapidossa ja tukitoiminnoissa. Tehtaan tukitoiminnat työllistävät useita Centriasta valmistuneita tradenomeja.

Centrian lisäksi Boliden Kokkola tekee yhteistyötä myös muiden paikallisten ammattiin valmistavien oppilaitosten eli yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattiopiston kanssa. Oppilaitosten kautta sinkkitehtaalle tulee vuosittain huomattava määrä kesätyöntekijöitä, harjoittelijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä.

Kaikkiaan Boliden Kokkola työllistää Kokkolassa 540 henkilöä. Tulevana kesänä tehtaalle palkataan noin 120 kesätyöntekijää.

– Boliden on meille tärkeä yhteistyökumppani tekniikan koulutuksen saralla ja näin mittava lahjoitus merkitsee Centrialle paljon. Lahjoitetun summan käytämme Bolidenin toiveiden mukaisesti tekniikan koulutuksen kehittämiseen. Kaikkien osapuolien etu on, että teknologian huippuosaamisen saatavuus alueellamme säilyy jatkossakin, toteaa Centrian rehtori Kari Ristimäki.