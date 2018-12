Kunnan yhtiö hakee Kaustisen Kansanlääkintäkeskusta pyörittävää Terveyskylä-säätiötä konkurssiin – Taustalla yli 100 000 euron vuokrasaatavat



Kaustisen Kansanlääkintäkeskus on toiminut paikkakunnalla jo yli 30 vuotta.

Kaustisella Kansanlääkintäkeskusta pyörittävästä Terveyskylä-säätiöstä on jätetty konkurssihakemus Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuteen 5. joulukuuta.

Hakijana on Kaustisen kunnan omistama Kaustisen Kehitys Oy. Konkurssihakemus perustuu käräjätuomari Hasse Häkin mukaan hieman yli 100 000 euron vuokrasaataviin.

Kaustisen Kehitys osti Terveyskylä-säätiöltä sen omistamat kiinteistöt kesäkuussa 2015. Samalla sovittiin, että säätiö jatkaa vuokralaisena aiemmin omistamissaan tiloissa.

Konkurssihakemusta koskevat vuokrasaatavat ovat Hasse Häkin mukaan alkaneet kertyä kesäkuussa 2017. Summasta on annettu velkomustuomio säätiölle heinäkuussa.

Muun muassa hotellin ja ravintolan käsittävä Kansanlääkintäkeskus on ollut Kaustisella merkittävä, ympäri vuoden toimiva matkailukohde. Se on erikoistunut tarjoamaan nykylääketieteeseen ja perinteisiin menetelmiin, kuten jäsenkorjaukseen pohjaavia hoitomuotoja.

Terveyskylä-säätiön viime vuodet ovat olleet tappiollisia. Hotellissa kävi viime vuonna alle 10 000 yöpyjää, kun parhaimmillaan yöpyjiä on ollut lähes 17 000.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä todetaankin, että säätiön toiminnan jatkamista täytyy harkita vakavasti, jos myyntiä ei saada tarpeeksi suureen kasvuun ja jos vuokratasoa ei saada alemmas.

Kaustisen Kehitys Oy:n toimitusjohtajan Rauno Jauhiaisen mukaan tiloista on pyydetty säätiöltä vuokraa, joka kattaa vain kulut: voittoa vuokrasta ei osakeyhtiölle jää.

Päätöksen mahdollisesta konkurssista tekee käräjäoikeus. Ennen sitä Terveyskylä-säätiölle annetaan mahdollisuus omaan vastineeseen asiasta.

Säätiön asiamies Päivi Harju katsoo, että Kaustisen kunta haluaa nyt tarkoituksella ajaa Terveyskylä-säätiön alas.

– Vuokrasopimuksesta olisi kyllä päästy sopimukseen, jos siihen olisi ollut tahtoa. On käsittämätöntä, että kunnassa ei osata nähdä tämän talon merkitystä. Säätiöhän on alun perin Kaustisen kunnan perustama ja Kaustisen Kehitys on kunnan omistama osakeyhtiö, eli kunta hakee nyt oman matkailutoimijansa konkurssia.

Terveyskylä-säätiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Seppä puolestaan arvioi, että Kansanlääkintäkeskuksen toiminta saattaa loppua jo vuodenvaihteessa.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Keskipohjanmaa. Lisää Keskipohjanmaa.fi:ssä ja lehden printissä tiistaiaamuna.