Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalajoen konsernistrategian pienellä viilauksella kolmen äänestyksen jälkeen

Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kalajoen konsernistrategian 2021. Kaupunginhallituksen esitykseen tehtiin valtuutettu Antti Nikulan (kesk) esityksen pohjalta yhden lauseen lisäys. Strategian kohdassa yhteisöllisyys ja päätöksenteko todetaan, että Kalajoen päätöksenteko ja johtaminen on dynaamista ja osallistavaa ennakoiden toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, ja että päätöksenteko on avointa ja rakentavaa ja sitä ohjaa poliittinen valmistelu yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Nikulan esityksen myötä kohtaan lisätään, että valmistelussa käytetään ennakkovaikutusten arviointia. Nikula perustelee esitystään sillä, että näin päätöksentekoa saadaan avoimemmaksi. Esitys hyväksytään lähes yksimielisesti.

Eija Pahkala (kesk) toteaa keskustan ryhmän enemmistön esittävän, että kestävää taloutta koskevan kohdan alta poistetaan kokonaan luku viisi, jossa sanotaan, että euromääräinen velkamäärä voi tilapäisesti nousta yli keskimääräisen tavoitetason, ja että näissä tilanteissa käynnistetään talouden tasapainoittamisohjelman laatiminen. Pahkala sanoo, että viimeinen lause, joka lisättiin kaupunginhallituksessa, on itsestään selvä.

Miika Heikkilä (kesk) tuo esiin keskustan ryhmän vähemmistön kannan. Sen mukaan kyseinen kohta strategiassa ei ole haitaksi.

Hanna Saaren (kok) mielestä on hyvä, että kaupunginhallituksessa päätettiin lisätä kyseinen lause äänin 5-3.

– On hyvä, että meillä on tällainen jäitä hattuun -opastus, Saari sanoo ja huomauttaa, että kohta voi tarkoittaa myös esimerkiksi verojen korottamista.

– Pidän eriskummallisena sitä, että me ei voida kirjata ylös toimintamallia, jota tulemme käyttämään ja olemme pakotettuja käyttämään silloin, jos meidän taloudentilanne näyttää uhkaavalta. Ei voida sanoa, että tämä on itsestäänselvyys, Jouko Arvo jatkaa (kok).

Myöskään Sirkka Alho (vas) ja Raili Myllylä (kok) eivät poistaisi lausetta.

Vesa Hihnalan (kesk) mielestä tuollainen lause ei kuulu strategiaan, vaikka onkin itsessään hyvä lause. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kysyy, onko talousarvioesitys strategian mukainen, jos tuota lisäystä ei olisi paperissa.

Vihreä valtuustoryhmä poistaisi lauseen ja esittää samalla, että kestävää taloutta käsittelevästä kohdasta muutetaan kohtaa kolme niin, että siihen jätetään vain lause Kalajoki on yksi suomen johtavista kansainvälisistä matkailukeskuksista vuonna 2025. Ulkopuolelle jäisi matkailun lukuja, kuten matkailuyritysten määrä.

– Meille tulee 40 työpaikkaa vuodessa. Eikö olisi viisaampaa näyttää, mistä ne tulevat, Hanna Saari kysyy.

– Jos meillä kirjaukset ovat näinkin voimakkaana, silloin me myös toimimme niitä kohti hyvin voimakkaasti. Pelkään, että se on silloin jostain muualta, kuten peruspalveluista, pois, Sami Salmu (vihr) sanoo.

Pahkalan esitystä kannattaa 13, alkuperäistä kaupunginhallituksen esitystä 21. Hallituksen esitys hyväksytään.

Vihreiden esitystä kannattaa kahdeksan, kaupunginhallituksen alkuperäistä eristystä 26.

Maaseutustrategia ja toimenpidesuunnitelma hyväksytään keskustan esittämällä lisäyksellä. Eija Pahkala esittää, että kylätoiminnan ja maaseutuasumisen kohtaan lisätään, että maaseutupalvelut kutsuu yhteiseen tapaamiseen vähintään 1-2 kertaa vuodessa, jossa kartoitetaan esimerkiksi kylien toiveita kaupungille.

