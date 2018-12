Himanka ja Kalajoki vastakkain valtuustossa – Kuntokartoitus tehdään sekä Kalajoen terveyskeskukselle että Himangan terveysasemalle 200 000 euron suunnittelurahalla



Ensi vuoden talousarvion käsittely venytti Kalajoen valtuuston kokouksen reilusti yli kuusituntiseksi. Kädenvääntöä syntyi esimerkiksi Kalajoen terveyskeskuksen korvaaminen uudistiloilla. Kaupunginhallituksen esityksessä todetaan, että terveyskeskuksen vanha A-osa korvataan uudistiloilla. Asian suunnitteluun oli määrä varata 200 000 euroa ja hankkeen kustannusarvio oli 4,2 miljoonaa euroa.

Eija Pahkala (kesk) esitti jo kaupunginhallituksen kokouksessa, että sisäilmaongelmista kärsivä Himangan terveysasema remontoidaan myös samalla hintalapulla. Äänestys meni tasan, mutta päättyi Pahkalan tappioon puheenjohtajan ratkaistessa äänestyksen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Pahkala esitti asiaa uudestaan valtuustossa. Esityksessä Kalajoen terveyskeskuksen A-osan ja Himangan terveysaseman epäterveellisten tilojen uudisrakentamiseen varattaisiin molempiin 200 000 euron määräraha ja että taloussuunnitelmaan vuodelle 2020 varataan molempiin kohteisiin rakentamisen toteuttamiseen neljä miljoonaa eli yhteensä kahdeksan miljoonaa.

– Perusteluna esitän, että mahdollisessa tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa Kalajoen kaupunginosaan on suunniteltu sote-keskus ja Himangan kaupunginosaan terveysasema. Kohteiden kustannusarviot ovat alle viisi miljoonaa euroa, joten sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa ei tarvita. Terveet tilat tarvitaan ennen sotea, Pahkala toteaa esityksessä.

Hän kysyy koskeeko nollatoleranssi sisäilmaongelmien suhteen vain Kalajokea. Hän on myös huolissaan siitä, että päättäjät ovat sekoittaneet palvelukeskus Mainingin ja terveysaseman rakennukset puheissaan.

Raili Myllylä (kesk) tekee vastaesityksen, jossa sekä Kalajoen terveyskeskuksen että Himangan terveysaseman kunto kartoitetaan ja vasta sen jälkeen mietitään jatko. Myllylän esityksessä molemmat kiinteistöt tutkitaan yhteisellä 200 000 euron määrärahalla ja 4,2 miljoonan kustannusarvio Kalajoen tk:n A-osan suhteen poistetaan tässä vaiheessa.

Myllylä muistuttaa, että Merenojan yhtenäiskoulun rakentaminen on jo käynnissä ja Rautiossa on päätetty aloittaa ensi vuonna monitoimitalon rakentaminen. Hänestä investointeja pitää jaksottaa.

Jouko Arvo (kok) kannattaa Myllylän esitystä.

– Pidetään tietynlainen tuumaustauko, viedään näitä eteenpäin rinta rinnan.

Jukka Rahja (kesk) kannattaa Pahkala esitystä.

– Siinä ei panna päätä pensaaseen, hän sanoo ja kysyy onko selvitetty, onko yksityiset tahot kiinnostuneet Himangan terveysasemasta.

Kullervo Niemelä (kesk) kertoo, että neuvotteluja on käyty Mehiläisen ja Esperin kanssa. Esperi on vetäytynyt, mutta Mehiläisen kanssa neuvottelut jatkuvat tammikuussa.

Antti Nikula (kesk) kannattaa Pahkalan esitystä.

– Kyllä määräraha pitää olla kirjattu molempiin.

– Minua häiritsee, kun täällä sotketaan kiinteistöjä toisiinsa ja esitetään hyvin tietäviä puheenvuoroja. Pitäisi kartalta näyttää nämä kiinteistöt. Olen itse käynyt joka ikisessä peruspalvelun kiinteistössä, Pahkala toteaa ja lisää, että kunnat voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä tällaisissa asioissa.

Sirkka Alho (vas) kannattaa Myllylän esitystä. Hänestä kiinteistöjen kunnot pitää selvittää ja tarkastella tilannetta rauhassa. Hän kritisoi Pahkalaa siitä, että hän heitti kaupunginhallituksessa hatusta saman luvun kuin Kalajoen terveyskeskuksesta esitettiin, 4,2 miljoonaa.

– Tuossa on jotain järkeä, mitä Myllylä esittää. Ministeriö sanoo, että on neuvoteltava maakunnan kanssa, jos sote-rakentaminen menee yli viiden miljoonan. Siitä ei pääse mihinkään.

Valtuuston puheenjohtaja Riitta A. Tilus (kesk) toteaa, että tietyissä tilanteissa viiteen miljoonaan saa poikkeuksen.

Pahkalan mielestä hänen ei tarvinnut perustella esittämiään summia, sillä myös terveyskeskuksen A-osan investointi tuli tyhjästä. Hän myös muistuttaa, että terveyskeskuksen ja terveysaseman uudisrakentamiset voidaan laskea erillisiksi hankkeiksi, jolloin ne jäävät alle viiden miljoonan.

Vuotila Aulis kannattaa Pahkalan esitystä ja mainitsee, että häntäkin häiritsee, kun Himangan terveysasema on sekoitettu puheissa palvelukeskus Maininkiin.

Ritva Mäntymäki kannattaa Myllylän esitystä.

– Perusteellinen kokonaistilanteen arviointi ja selvitys on paikallaan.

– Luulin, että kuntarajoista on päästy jo eroon. Jos perusteena käytetään, että koska Kalajoelle, niin Himangallekin, se on rajojen rakentamista uudelleen. On kyse yhteisestä asiasta, Miika Heikkilä (kesk) harmittelee.

– Käytin väärää nimikettä, tiedän kyllä paikan. Oma äitini oli hoidettavana Himangalla vuodeosastolla. Tiesin tarkalleen missä olin vieraana, kun siellä lähes päivittäin kävin, Jouko Arvo pamauttaa viitaten nimisekoiluihin.

Niemelän Mari (kesk), Päivi Alho (vas) kannattavat Myllylän esitystä, Veli Ainali (kd), Jenni Ekoluoma (kesk), Arja Isokääntä (vihr) ja Juha Nivala (kesk) ja Vesa Hihnala (kesk) kannattavat Pahkalaa.

– Tietääkseni uutta terveyskeskusta on jo suunniteltu. Sillä tavalla tuntuu oudolta, että meille se tieto tulee vasta niin paljon myöhemmin. Varsinkin, kun olen itse teknisessä lautakunnassa, Ekoluoma huomauttaa.

Pahkalan esitys kaatuu äänin 17-14.

Talousarvioesityksessä on mukana, että joko Vasankariin tai Rautioon tehdään kevyenliikenteenväylä. Hihnala esittää, että molemmat hankkeet toteutetaan.

Pahkala kannattaa esitystä ja heittää terveiset tekniselle toimelle, että myös Torvenkyläntien asiaa vauhditetaan.

Hihnalan esitys menee läpi, kun reilu enemmistö äänestää sen puolesta.

Antti Nikula esittää, että kuntatekniikan investointien osalta tehdään vain välttämätön. Esitys kaatuu äänin 22-8.

Tilus esittää, että budjettiin lisätään 150 000 euroa valtuustosalin kokousjärjestelmän uusimiseen sisältäen videoinnin. Tämä katettaisiin lainalla. Esitys menee läpi lähes yksimielisesti. Maanantain valtuustokokousta ei voinut seurata netin kautta teknisten ongelmien takia.

Kalajoen talousarvio 2019