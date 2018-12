Ylivieskassa havaittu syyhyä kouluilla ja päiväkodeissa – Tartunnasta ilmoitettava heti



Ylivieskassa on loppuvuoden aikana todettu lisääntyvästi syyhyä. Tietoon tulleita tapauksia on tällä hetkellä 10–20. Syyhyä on esiintynyt erityisesti lapsilla muutamilla kouluilla ja päiväkodeissa sekä yksittäistapauksina myös aikuisilla.

– Epidemia ei vielä ole levinnyt kovin laajaksi, ja sen estämiseksi olisi tärkeää, että perheissä nyt kiinnitetään asiaan huomiota ja ryhdytään nopeasti toimenpiteisiin, sanoo hygieniahoitaja Miia Huhtanen.

Syyhy tarttuu ihmisestä toiseen kosketustartuntana ja sen voi saada myös vaatteiden tai vuodevaatteiden välityksellä. Syyhy ei yleensä tartu kättelystä, vaan tartuntaan vaaditaan pidempiaikainen kontakti.

– Riski todella laajaan leviämiseen on olemassa. Siitä on kokemusta muun muassa Haapavedeltä viime vuodelta, Miia Huhtanen korostaa.

Syyhyä esiintyy silloin tällöin ja yleensä talviaikaan. Jokavuotinen riesa se ei kuitenkaan Ylivieskassa ole.

Syyhypunkin aiheuttama sairaus oireilee kutinana etenkin iltaisin ja öisin. Usein iholta löytyy näppylöitä, raapimajälkiä ja jopa vesirakkuloita. Noin 0,04 millimetrin kokoista syyhypunkkia on vaikea erottaa paljaalla silmällä.

Punkki muodostaa käytäviä muun muassa sormien väleihin, ranteisiin, kyynärvarsien sisäpinnoille, kainaloihin ja sukuelinten alueelle. Lapsilla käytäviä voi olla myös kämmenissä ja jalkapohjissa. Tartunta ei näy heti, vaan oireet alkavat ensitartunnassa noin 3–6 viikon kuluttua.

Leviämisen estämiseksi kaikki altistuneet, esimerkiksi perheenjäsenet tai samassa päivähoitoryhmässä olevat lapset, on hoidettava samanaikaisesti. Lapsen syyhytartunnasta tulee ilmoittaa kouluun tai päiväkotiin.

Syyhy hoidetaan ensisijaisesti apteekista ilman reseptiä saatavalla voiteella. Syyhy ei tartu enää 24 tuntia hoidon päättymisen jälkeen. Lääkevoidehoidon yhteydessä ihoa koskettaneet vaatteet, lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet on pestävä ja vaihdettava. Vesipesu 60 asteessa hävittää syyhypunkit.

Vuode, kangaspäällysteiset huonekalut, matot ja lattia täytyy imuroida. Hankalasti pestäviä tekstiilejä voi seisottaa poissa käytöstä kolme vuorokautta muovipussissa tai pakastimessa yhden vuorokauden ajan. Myös 1–2 tuntia vähintään 80 asteisessa kuivassa saunassa, tunti kuivauskaapissa tai puoli tuntia kuivausrummussa tuhoaa syyhypunkkeja.

Kalliosta neuvotaan ottamaan yhteyttä neuvolaan, kouluterveydenhoitajaan tai päivystykseen tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Hygieniataso ei vaikuta syyhyn saantiin. Syyhyä on liikkeellä ajoittain, eniten juuri talvella.