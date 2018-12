Lukijan mielipide Morsiussaaresta: Iloisia aikoja, mielensäpahoittaja!



Lähinnä kokoomuslaiset ovat pahoittaneet mielensä Kokkolan Morsiussaaren tonttien hinnoittelussa. Saari on kaavoitettu omakotialueeksi. Kokkolan asuntotilanne on tulehtunut. Asuntoja on tarjolla satamäärin.

Kun Morsiussaari on aikanaan päätetty muodostaa omakotialueeksi, on ajateltu, että nykyinen mökkialue todellakin muuttuu kaavanmukaiseksi. Jos ja kun monennäköiset mökit pysytetään jatkossa omakotitonteilla jollakin ”tekohengityksellä” kuin hyvätuottoisena rahastona tai tulevan taloushyvän reservinä, kaavan luonne jää toteutumatta.

Jos mökkiläiset saavat säilyttää mökkinsä ko. alueella, näyttää se siltä, että laskelmoivat mökinomaistajat odottelevat mielensäpahoittajan tavoin parempia aikoja.

Kun tontin venäjänmallinmukainen nuijittu hinta, markkinatilanne ja vielä nyt päätetty ”alevalmistelu” huomioidaan, monien tonttien kohdalla käy niin, että nyt mielensä pahoittaneen iloinen aika koittaa markkinasyklin suotuisammassa kohdassa.

Tontin keinotteluhinta voi silloin olla kaksin- tai kolminkertainen päätettävään hankintahintaan verrattuna.

Onhan aivan selvää, että uusi käsittely halutaan hintojen halpuuttamiseksi, ei oikeudenmukaisuusnäkökohdan tai kaupunkilaisten tasapuolisuusseikan selvittämiseksi eikä näiden arvotonttien markkinahintaistamiseksi.

Päättäjät, pitänette mielessä kilometrin päässä Morsiussaaresta olevan puskittuneen, markkinahinnoitellun omakotitontin pyyntiarvon 230.000 euroa.