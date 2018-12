Lukijan mielipide: Idän, Lännen taivaan alla



Idästä: Pääsin aikoinaan tutustumaan Neuvosto Viroon. Matka oli mielenkiintoinen mutta masentava. Oli ikävä katsoa kuinka meidän sukulaisia ja meitä lännen miehiä ja naisia siellä kohdeltiin. Tullin jonossa oli edelläni hyvin pukeutunut nainen, ja hänen laukussaan naistenlehti. Jono pysähtyi siksi aikaa kun tullimies selasi lehden sivu sivulta. Ilmeisesti hän ei sieltä mitään kiellettyä löytänyt kun nainen sai lehtensä takaisin ja matka jatkui.

Toinen ihme ja merkittävä sellainen sattui hotellissa kun meille tuli vieras. Hänellä oli tuliaisia inkerinsuomalaiselle tädilleen meidän mukaamme. Vieras huudettiin takaisin ja hänen piti esittää passinsa ja pienen neuvonpidon jälkeen hän pääsi vieraaksemme. Kuulimme maan tavasta että kaikilla piti olla passi mukana ja se tuli esittää tarvittaessa.

Täällä suloisessa Suomessamme olen pannut merkille että hiljattain on alettu kysellä ajokorttia muuallakin kuin liikenteessä. Edellä kerrotut asiat ovat tulleet mieleen kun on alettu selvittää ettei ajokortti enää käy vaan täytyy olla joko passi tai henkilökortti. Huolestuneena olen seurannut tilanteita, jotka näyttävät edesmenneen Neuvostoliiton systeemeiltä. Menemmekö mekin sellaiseen järjestelmään että kun menemme kotiovesta ulos on muistettava kopeloida taskumme että passi on varmasti mukana?

Lännestä: Radio Suomi lupasi lisätä joulumusiikkia joulun lähestyessä. Nyt 17.12 istun kuuntelemassa radio suomea. Kyllähän siellä joulumusiikki soi ja joululaulut, mutta tänä aamuna siellä soi enemmän grismasia kuin joululauluja. Kansakoulun käyneenä pansuuniäijänä olen ollut kauan jo huolissani äidinkielemme katoamisesta. On hienoa heittää joku vitsi Lontoon kielellä ja unohtaa se tosiasia ettei suuri osa suuresta ikäluokasta ymmärrä yhtään mitään ja tunnustan rehellisesti kuuluvani siihen joukkoon.

Onneksi viime aikoina ovat sivistyneet kirjanoppineetkin heränneet huomaamaan että meidän äidinkielemme on vaarassa. Joululaulujen kielivalinta on kyllä epäonnistunut, mutta onneksi nuottikieli on kaikilla sama joten kyllä niissä suurimmassa osassa tuttujakin elementtejä on vaikka ei kieltä ymmärräkään. Hartain joulutoiveeni olisi että passin saisi pitää jatkossakin kirjoituspöydän keskimmäisessä laatikossa ja joululaulut kaikuisivat tutulla kielellä ja miksei nuotillakin. Eikä siitäkään nyt niin kovin kauan ole kun passia kutsuttiin ulkomaanpassiksi.