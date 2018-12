Joulustressi + vaihdevuodet = mahdoton yhtälö – tämä käy ilmi lukijan kirjeestä



Joulustressaajan muistilista:

Muista pyyhkiä ovilistojen päällystät pölystä, puunata ruokakaappi, harjata hammasharjalla jok’ikinen pesuhuoneen seinälaatan väli. Älä unohda viikata vaatekomeron sisältöä, äläkä vain missään nimessä unohda järjestellä sotilaallisen riviin perintöhopeoita, jotka ovat piilotelleet olohuoneen tammilipastossa jo 50 vuotta. Sillä jos et tätä tee, joulu ei tule ja se on pilalla. Kaikki on pilalla.

Kaikki on luultavasti kuitenkin pilalla, jos perheessä sattuu olemaan vaihdevuodet. Näin kirjoittaa lukijamme:

"Tänä jouluna se sitten tapahtui. Vaimolla puhkesi joulustressin lisäksi myös vaihdevuodet. Tässä joulukiireiden alla ei voi muuta sanoa, kun että onneksi vaimo saa olla töissä koko joulun alusen. Aatonaattona se sitten aloittaa vapaat. Minä pääsenkin lepäämään töihin. Luojalle kiitos keskeytymättömästä kolmivuorosta.

Eihän tässä muuten olisikaan mitään hätää, mutta kun nuo naiset. Eihän niitten ajatuksia opi millään. Jos siivoan, niin se on väärin. Jos makaan sohvalla Herra Karhun kanssa, niin se se vasta väärin onkin. Ajattelin yllättää ja pesin ikkunat. Löysin vielä vaatehuoneesta semmoiset punaiset kimaltavat verhot ja näpräsin ne ikkunaan. Ristus sitä möykkää. Vanhat verhot. Ruttusetkin vielä. Minä mitään huomannut. Nätit ne oli. Ne rutut korosti kivasti sitä kimallusta. Otan huomenna pois. Panen ne vanhat takasin. Onkohan ne kuinka rutussa nyt…

Olen yrittänyt miettiä, että mitenkä sitä voisi olla pieni ja huomaamaton. Pysyä pois vaihdevuosien tieltä. Melkein 190 senttiä ja satakunta kiloa karvasta miestä on aika mahdoton piilottaa. Yritän kuitenkin. Onhan tuo koira olemassa. Jos sen kanssa tekisi entistä pidempiä lenkkejä. Vanhahan se on, että toivottavasti jaksaa. Eikä vaimo alkaisi ihmettelemään. Luulee pian, että välttelen. Tai, no, niinhän se on, mutta pienempi paha ehkä se huuto.

Seuraavalla vapaalla ajattelin leipoa pipareita. Sitä en ole ennen tehnyt. Ruokaa kyllä teen muuten. Viime joulunakin keitin sukulaisille konjakkisinapit. Hyvää tuli. Kelpasi lahjat. Anopille tapaan viedä joulukukan. Sanoo ainakin tykkäävänsä. Tänä jouluna en tiedäkään, miten sen toimitan. Vuorotyö ja joulu töissä. Vaimolle en edes uskalla ehdottaa, että lähtisin yksin käymään.

Viimeisellä vapaalla, juuri siinä joulun alla, pesen saunan. Se ei yllätä ketään. Olen tehnyt sen aina. Joskus lapsetkin auttoivat. Mahtuivat paremmin lauteitten alle. Nykyään muistelen kaiholla niitä aikoja. Nyt käy kipeää jo pelkkä ajatuskin, että konttailen kipeine polvineni pakarat kiukaassa kiinni. Onneksi se ei ole kuuma. Pesun jälkeen olen saanut palkita itseni sillä Herra Karhulla, parillakin, ilman huutoa. Tänä vuonna voi toki sekin jo muuttua.

Mitähän jos hakisin tänä vuonna oikein aidon kuusen? Saisi yhden tekosyyn lisää olla hetken pois kotoa. Metsässä on muutenkin mukava liikkua. Mieli lepää. Nytkin kun ei tuo lumi vielä edes hätyytä. Mitähän sitä sitten kun koirasta aika jättää? Ei taida tulla yksin kovin useasti metsään lähdettyä. Harmi. Marjoissa ja sienissä tullaan ainakin pysymään."