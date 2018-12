Carola-musiikkinäytelmän tähti Hanna Vähäniemi rentoutuu harrastamalla Sohvi-koiransa kanssa agilitya



Näyttelijä Hanna Vähäniemi ja jackrusselinterrieri Sohvi harrastavat agilityä. - Liikutun usein kyyneliin seuratessani muiden menoa. Ihmisen ja koiran yhteistyössä on jotain koskettavaa. Kutsun sitä agilityliikutukseksi.

Kankaanpäästä kotoisin oleva näyttelijä Hanna Vähäniemi on Leipälajina kulttuuri-sarjan viikon vieras. Hän on työskennellyt Kokkolan kaupunginteatterissa reilun vuoden, sitä ennen työpaikka oli viisi vuotta Kemin kaupunginteatterissa.

Mikä sai valitsemaan nykyisen alasi?

– Olen lapsesta asti ollut kiinnostunut teatterista ja halunnut esiintyä. Olin mukana näytelmäkerhossa, kansalaisopistossa ja koulun näytelmissä.

Äidin ja isän iloksi muutin pois kotoa 16-vuotiaana kun lähdin ilmaisutaidon lukioon Tampereelle, sen verran vakavaa oli teatteri-innostus.

Tampereelta päädyin Turkuun opiskelemaan yliopistoon ja mukaan Turun ylioppilasteatteriin. Olin teatterissa aktiivisesti mukana melkein kymmenen vuotta.

Hain teatterikorkeakouluun, Nätyyn ja muuallekin, mutta en pääsyt. Päädyin opiskelemaan teatteri-ilmaisunohjaajaksi Turun taide-akatemiaan. Sieltä pääsin töihin Kemin kaupunginteatteriin.

Oletko tyytyväinen valintaasi?

– Olen tyytyväinen ja ennen kaikkea kiitollinen siitä, että saan tehdä tällaista työtä. On monesti aika etuoikeutettu olo, että sain rakkaasta harrastuksesta itselleni työn.

Millaista työsi on?

– Riippuu tilanteesta, millainen rooli on työn alla ja kuinka paljon näytöksiä on. Usein työ on aika hektistä.

Näyttelijän peruspäivä on kaksiosainen. Päivällä harjoitellaan kymmenestä kahteen ja illalla on näytös. Jos illalla ei ole näytöstä, tehdään teatterilla pitkä päivä, kymmenestä puoli kuuteen.

Teemme kuusipäivästä viikkoa, lauantaisin ollaan aina töissä ja sunnuntai on viikon ainoa vapaapäivä.

Mitkä ovat työsi parhaat/huonot puolet?

– Repertuaarinäyttelijän työssä on hyvät ja huonot puolensa. Työ on pienessä teatterissa nopeatempoista. Teatterissa esitetään useampaa juttua samaan aikaan ja samalla harjoitellaan jo muuta.

Nautin siitä, että saan aina hypätä uuteen juttuun ja uuteen maailmaan: hauskasta farssista herkempään draamaan ja lastenteatteriin.

– Välillä on raskasta kerätä itsensä ja energiansa näyttämölle, mutta esiintyminen antaa hirveästi. Se, että oma esiintyminen herättää yleisössä tunteita, auttaa jaksamaan pitkään.

Miten valmistaudut uuteen projektiin? Onko sinulla tiettyjä rutiineja?

– Riippuu projektista. Carolaan valmistautuessa tein paljon etukäteistyötä. Kuuntelin elämäkertakuunnelman, luin elämäkerran ja kuuntelin Carolan musiikkia. Joskus rooliin ehtii perehtyä vasta harjoitusten alkaessa.

– Ennen näytöstä valmistaudun lämmittelemällä kehoa ja valmistautumalla henkisesti. Käyn läpi tarvittavan rekvisiitan.

Monesti valmistautuminen alkaa jo kotona. Useasti käyn koiran kanssa lenkillä ennen iltatöitä ja käyn samalla läpi repliikkejä.

Millainen taiteilijasielu olet?

– Itsekriittinen. Nuorempana olin ehdottomampi, ylioppilasteatteriaikoina oli tietynlaista voimakasta, jopa kärjistettyä ajattelua. Nykyään olen jo pehmentynyt.

Olen myös aika pehmo, liikutun hirveän herkästi.

Mitä elämääsi kuuluu työn lisäksi?

– Harrastan Sohvi-koirani kanssa agilityä Keski-Pohjanmaan Koirakillassa, ja muutenkin koiran kanssa tulee touhuttua paljon. Harrastan liikuntaa, laulamista ja tanssimista.

Töiden jälkeen nollaan aivot istumalla sohvalla avopuolisoni kanssa Netflixiä katsellessa.

Paljasta jotain yllättävää itsestäsi?

– Opiskelin Turun yliopistossa pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri. Opiskelin myös muun muassa naistutkimusta ja viron kieltä. Minulla on sinne vielä opinto-oikeus ja paluu on käynyt mielessä.

– Työsuhteeni ovat olleet määräaikaisia, joten jos ei olisikaan töitä, miksipä ei. Pääaine tosin vaihtuisi, kielet eivät ole enää minun juttuni.