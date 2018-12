KPV:n edustusjoukkue sai liikunnan erikoispalkinnon – Kokkolan kaupunki palkitsi yli 60 tänä vuonna menestynyttä urheilijaa



KPV:n edustusjoukkue sai liiganousuun huipentuneen vuoden päätteeksi myös Kokkolan kaupungin myöntämän liikunnan erikoispalkinnon, kun kaupunki keskiviikkoiltana palkitsi vuoden aikana menestyneitä urheilijoita.

Erikoispalkinto myönnettiin juuri liiganoususta. Kokkola palaa ensi kaudella 28 vuoden tauon jälkeen liigakartalle.Myös vuoden valmentajan palkinto meni KPV:n edustusjoukkueelle ja sen valmentajalle Jarmo Korhoselle.

Vuoden seuratoimijana palkittiin puolestaan Kokkolan Veikkojen puheenjohtajana vuodesta 2011 toiminut Erkki Ahtiainen. Ahtiainen on ahkerasti mukana seuran talkootyössä ja ollut avainhenkilönä, kun seura on saanut järjestettäväkseen SM-tason tapahtumia. Ahtiainen on itsekin aktiivinen veteraaniurheilija mäkihypyssä ja hiihdossa.

Kaikkiaan illan tilaisuudessa palkittiin yhteensä 58 Suomen mestaria tai yleisen sarjan mitalistia. Lisäksi jaettiin kymmenen kunniapalkintoa.

Lista Kokkolan kaupungin urheilupalkinnoista:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolalaiset Suomen mestarit ja mitalistit:

Yleisurheilu

Filiph Johansson, GIF

- SM-pronssia 400 m M22

-----------------------------------------------

Minna Hollanti, GIF

- SM-hopea N17 (halli)

-----------------------------------------------

Roosa Määttälä, KV

- SM-hopea pituus, N22

- SM-hopea pituus, N22 (halli)

-----------------------------------------------

Päivi Knutar, KT

- SM 800 m, N40 (halli- ja ulkokausi)

- SM 1500 m N40 (halli- ja ulkokausi)

-----------------------------------------------

Voimanosto ja painonnosto

Sofie Sällinen, KoJy

- klassinen voimanosto SM, N18 84 kg

- klassinen penkkipunnerrus SM, N18 84 kg

-----------------------------------------------

Essi Laakso, KoJy

- klassinen penkkipunnerrus SM, N23 57 kg

-----------------------------------------------

Janika Kivelä, KoJy

- toistovoimapunnerrus SM hopeaa, N 60 kg

-----------------------------------------------

Anne-Elina Kinnunen, KoJy

- klassinen penkkipunnerrus SM hopeaa, N 72 kg

- toistovoimapunnerrus SM

- leuanveto lisäpainoilla SM

-----------------------------------------------

Niclas Björkgren, KoJy

- klassinen penkkipunnerrus SM, M18 66 kg

-----------------------------------------------

Janne Råman, KoJy

- klassinen penkkipunnerrus SM, M 83 kg

-----------------------------------------------

Jani Sundholm, KoJy

- penkkipunnerrus SM, yleinen sarja 93 kg

-----------------------------------------------

Juha Pohjonen, KoJy

- penkkipunnerrus SM, M50 sarja 105 kg

-----------------------------------------------

Matias Viiperi, Nordic Power

- varustevoimanosto SM, yleinen sarja 83 kg

- varustepenkkipunnerrus SM, avoin luokka 83 kg

-----------------------------------------------

Tomi Määttä, Nordic Power

- varustevoimanosto SM, yleinen sarja 105 kg

- varustepenkkipunnerrus SM, avoin luokka 105 kg

-----------------------------------------------

Marja-Riikka Kiviniemi, LoVe

- painonnoston Masters SM, N35 +90 kg

-----------------------------------------------

Marika Harju, LoVe

- painonnoston Masters SM, N45 58 kg

-----------------------------------------------

Petteri Tervanen, LoVe

- painonnoston Masters SM, M40 69 kg

-----------------------------------------------

Petri Ylimäki, LoVe

- painonnoston Masters SM, M40 85 kg

-----------------------------------------------

Marko Kiviniemi, LoVe

- painonnoston Masters SM, M50 77 kg

-----------------------------------------------

Heikki Rautapuro, LoVe

- painonnoston Masters SM, M50 85 kg

-----------------------------------------------

Matti Ojala, LoVe

- painonnoston Masters SM, M55 +105 kg

-----------------------------------------------

Heikki Niemelä, LoVe

- painonnoston Masters SM, M70 85 kg

-----------------------------------------------

Mikko Seikkula, LoVe

- klassinen penkkipunnerrus SM, M70 120 kg

-----------------------------------------------

Ultrajuoksu

Heikki Laurila, West Coast Ultrarunners

- SM-pronssi 24-tunnin ultrajuoksu, miehet

-----------------------------------------------

Triathlon/Duathlon

Henna Junnila, Keski-Pohjanmaan Triathlon

- SM triathlon täysmatka, naiset

-----------------------------------------------

Pasi Hautamäki, Keski-Pohjanmaan Triathlon

-SM duathlon täysmatka, M35-39

- SM sprint, M35-39

-----------------------------------------------

Steve Kåla, KK Team Pohjalainen

- SM triathlon, M60-64

-----------------------------------------------

Tennis

Elina Myöhänen, KTK

- kaksinpelin SM, N+55

-----------------------------------------------

Suunnistus

Ruska Saarela, KoS

- SM pronssi pyöräsuunnistus sprintti, D21

- SM pronssi pyöräsuunnistus pitkämatka, D21

- SM hopea pyöräsuunnistus pariviesti, D21

-----------------------------------------------

Marja Penttilä, KoS

- SM hopea pyöräsuunnistus pariviesti, N

- SM pyöräsuunnistus sprinttimatka, D35

- SM pyöräsuunnistus pitkä matka, D35

- SM pyöräsuunnistus erikoispitkämatka, D35

- SM pyöräsuunnistus keskimatka, D35

-----------------------------------------------

Timo Hongell, KoS

- SM pyöräsuunnistus keskimatka, H35

-----------------------------------------------

Kim Harlamow, KoS

- SM ampumasuunnistuksen sprintti, H35

-----------------------------------------------

Eero Juola, KoS

- SM pyöräsuunnistus sprintti, H70

- SM pyöräsuunnistus keskimatka, H70

- SM suunnistus viesti, H70

-----------------------------------------------

Leo Jokinen, KoS

- SM pyöräsuunnistus pitkä matka, H70

- SM suunnistus keskimatka, H70

- SM suunnistus viesti, H70

-----------------------------------------------

Paavo Toskala, KoS

- SM suunnistus viesti, H70

-----------------------------------------------

Sulkapallo

Perttu Tapaninen, SC Kokkola

- senioreiden SM kaksinpeli M55

-----------------------------------------------

Pyöräily

Sampo Lahti, KT

- SM ratapyöräily M18 aika-ajo 1 km

- SM ratapyöräily M18 takaa-ajo 3 km

- SM ratapyöräily M18 eräajo

-----------------------------------------------

Tommi Martikainen, GIF

- SM joukkueajo M 30 km

- SM hopeaa aika-ajo M

- SM hopeaa takaa-ajo 4 km M

-----------------------------------------------

Timo Pikkarainen, GIF

- SM joukkueajo M 30 km

-----------------------------------------------

Purjehdus

Fabian Björndahl, GSF

- joukkue SM 2.4 mR veneluokka (yhdessä Pauli Immonen, Naantalin Purjehdusseura)

-----------------------------------------------

Potkunyrkkeily

Antti Heikura, KBT Kokkola

- SM hopea alle 86 kg

-----------------------------------------------

Melonta

Jarmo Patana, Keski-Pohjanmaan Retkimelojat

- ratamelonnan SM K1-500 m (Special Olympics ja Suomen cup)

- ratamelonnan SM K1-200 m (Special Olympics ja Suomen cup)

-----------------------------------------------

Ju-jutsu

Meira Ylitalo, Kokkolan Budo

- brasilialainen ju-jutsu SM hopea naiset valkovyö, -69 kg

-----------------------------------------------

Niko Koivisto, Kokkolan Budo

- brasilialainen ju-jutsu SM hopea miehet sinivyöt, -64 kg

-----------------------------------------------

Jousiammunta

Ari-Pekka Kiviniemi, Achilles

- talja SM, M50 (18 m, sisäkisa)

-----------------------------------------------

Biljardi

Tiina Nakari, Kokkolan Karoliina

- SM kaisabiljardi, naiset

-----------------------------------------------

Autourheilu

Emil Westman, KokUA

- jäärata-ajon SM luokka V1600

- jäärata-ajon SM hopea, luokka Super Saloon erikoisliukuesteet

-----------------------------------------------

Ammunta

Ritva Karri, KokMAS

- vakiopistooli SM 25 m, N

- pistooli SM, N 25 m (SE)

-----------------------------------------------

Erkki Karri, KokMAS

- pistooli SM, Y80, 50 m (SE)

-----------------------------------------------

Minna Nygård, KokMAS

- kivääri makuukilpailu SM 50 m, N50 (SE)

-----------------------------------------------

Ismo Haapala, KokMAS

- ilmapistooli SM-hopea, Y

-----------------------------------------------

Timo Nissilä, RMY

- SM 2-Trap, Y50

- SM hopea 2-Trap, Y

- SM pronssi A-Trap, Y

- SM pronssi 1-Trap, Y50

- SM 1-Trap joukkue, Y

- SM 1-Trap joukkue, Y50

-----------------------------------------------

Ari Heikkiniemi, RMY

- SM 1-Trap, Y (SE)

- SM 1-Trap joukkue, Y

- SM 1 Trap joukkue, Y50

-----------------------------------------------

Matti Honkaharju, RMY

- SM 1-Trap joukkue, Y

- SM 1-Trap joukkue, Y50

-----------------------------------------------

Juha Lukkarila, Kokkolan Urheiluampujat

- SM haulikkopractical, standart manual

-----------------------------------------------

Tor Prest, Sk Blinken

- SM pistooli H75

-----------------------------------------------

Agility

Laura Lehto, Keski-Pohjanmaan Koirakilta

- agilityn nuorten SM (koira australiankelpie Pikkis)

-----------------------------------------------

Kirsi Tervo, Keski-Pohjanmaan Koirakilta

- agilityn seniorit 50-64 SM (koira pomeranian Topi)

-----------------------------------------------

Kunniapalkinnoilla palkittavat

Minna Hollanti, Gamlakarleby Idrottsförening

Minna Hollanti edusti Suomea keihäänheitossa sekä nuorten EM-kisoissa että nuorten kesäolympialaisissa. Arvokisoista saavutuksina 9. ja 11. sija.

Filiph Johansson, Gamlakarleby Idrottsförening

Filiph Johansson edusti Suomea Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Gävlessä ja saavutti neljännen sijan M22-sarjassa 400 metrillä, uusi ennätysaika 48,23. Samoissa kisoissa tuli kultaa viestijoukkueessa 4x400m. Lisäksi hän oli mukana Suomi–Ruotsi -maaottelussa

Sofie Sällinen, Kokkolan Jymy

Sofie Sällinen sijoittui klassisen penkkipunnerruksen MM-kisoissa Vantaalla hopealle N18, sarja 84 kg. EM-kisoista Ranskasta oli tuomisina kultaa samasta sarjasta. Suomen mestaruuksien lisäksi hän oli mukana myös nuorten klassisen voimanoston kisoissa Liettuassa, saavuttaen siellä hopeaa.

Konsta Alatupa, Kokkolan Työväen Urheilijat

Pikajuoksija Konsta Alatupa osallistui yleisurheilun nuorten MM-kisoihin, jotka järjestettiin kesäkuussa Tampereella. Hän oli mukana Suomen pikaviestijoukkueessa.

Alatuvalla on piiriennätykset sekä sadalla että kahdellasadalla metrillä. Alatupa on valittu Suomen maajoukkuerinkiin, joka tähtää seuraaviin MM- ja olympiakisoihin.

Juha Lukkarila, ammunta, Kokkolan Urheiluampujat

Joukkue MM Haulikkopractical, standart manual Ranskassa.

Eetu Peltoniemi, Kokkolan Hapkido-seura

Vuonna 2018 kilpailumenestystä East European Hapkido-cupista Valko-Venäjältä: hapkidon tekniikkaottelusta toinen sija. Sin Moo Hapkidon Finnish open kisojen näytösottelun ykkönen sekä pystyottelun 1. sija, korkeuspotkun 2. sija ja mattopainin 3. sija.

Tomi Hakunti, Kokkolan Hapkido-seura

Vuonna 2018 kilpailumenestystä East European Hapkido-cupista Valko-Venäjältä: hapkidon tekniikkaottelusta ensimmäinen sija. Sin Moo Hapkidon Finnish open kisojen näytösottelun ykkönen sekä pystyottelun 2. sija.

Tomi Määttä, Nordic Power

Tomi Määttä saavutti jalkakyykyn EM-pronssia avoimessa luokassa Tsekin Plsenistä, tuloksella 370 kg.

Mikko Seikkula, Lohtajan Veikot

Klassisen penkkipunnerruksen MM Masters70 ikäluokassa ME tuloksella 189kg.

Usko Junttila, Kokkolan Veikot

Sisäsoudun MM 2000 m, sarja avoin M80.