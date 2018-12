Terveyskylä-säätiön konkurssi näyttää varmalta – Toiminta jatkuu vuoden loppuun saakka normaalisti



Kunnan omistama Kaustisen Kehitys Oy on hakenut Kansanlääkintäkeskusta pyörittävän Terveyskylä-säätiön konkurssiin. Konkurssihakemus Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuteen toimitettiin 5. joulukuuta. Säätiön asiamies Päivi Harju sai tiedon itsenäisyyspäivän jälkeen perjantaina ja henkilöstölle asiasta tiedotettiin 11. joulukuuta.

– Konkurssi toteutuu varmasti, kunta ei sitä ole vetämässä pois. Toiminta jatkuu vuoden loppuun, mutta tammikuun osalta en tiedä miten mennään, kertoo Harju.

Tammikuulle on jo myyty hotelli- ja hoitopaketti kahdelle isolle ryhmälle. Lahjakorttien myyminen lopetettiin heti, kun tieto konkurssihakemuksesta tuli ja asiakkaita on kehoitettu käyttämään olemassaolevat lahjakorttinsa tämän kuun aikana. Hoitajien ajat ovatkin hyvin varattuina.

– Kehottaisin edelleen, että nyt kannattaa lahjakortit käyttää, sanoo Harju.

Harjun mielestä asetelma konkurssille on hullu: kunta on perustanut Terveyskylä-säätiön vuonna 1984 ja nyt kunnan yhtiö hakee perustamaansa säätiötä konkurssiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Olisihan tässä ollut mahdollisuuksia, joita on yritetty esittää pitkin vuotta useampaan kertaan. Niihin ei ole tartuttu ja tahtotila on puuttunut. Toivon, että jossain on olemassa hyvä suunnitelma, sanoo Harju.

Hän ihmettelee myös, että hoitajiin ei ole ollut kukaan yhteydessä. Itsenäisinä yrittäjinä toimivia hoitajia työskentelee Kansanlääkinnässä kaikkiaan 15. Harju on kuullut, että hoitajat suunnittelevat vastaanottojen pitämistä kodeissaan sekä muuttoaikeista pois Kaustiselta.

– Ei ole kenenkään edun mukaista, että hoitajat häviävät omille paikkakunnilleen. Hoitajien asiakkaista suurin osa on ollut pakettilaisia ja asiakkaita on paljon tullut kaukaa. Ei pelkkiä päiväasiakkaita riitä kaikille.

Hotellissa oli viime vuonna alle 10 000 majoitusvuorokautta, kun vuonna 2016 vuorokausia oli lähes 12 000. Hoitoja hotellissa annettiin vuonna 2017 lähes 8000 ja pudotusta vuoteen 2016 oli 900 hoitoa. Hoidoista suosituin on jäsenkorjaus ja hieronta.

Terveyskylä-säätiön hallitus ei ole vielä kokoontunut ja sillä on mahdollisuus hakea vastausajalle lisäaikaa. Nyt vastaus konkurssihakemuksene pitää antaa 2. tammikuuta mennessä. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Seppo Seppä ja hallituksen jäseniä Sami Mäkelä, Maarit Rauma ja Marko Rahkonen.

Vastausajan umpeuduttua toiminnasta vastaa konkurssipesän hoitaja, jonka hakija on valinnut. Kehitys on valinnut konkurssipesänhoitajaksi kokkolalaisen asianajajan Kari Aution.

Terveyskylä-säätiö myi vuonna 2015 Kansanlääkintäkeskuksen rakennukset kehitysyhtiölle ja on siitä lähtien ollut talossa vuokralla. Konkurssihakemuksen vuokrasaatavat ovat suuruudeltaan 100 000 euroa.

Kaustisen Kehitys Oy:n Rauno Jauhiainen kertoi Keskipohjanmaassa 18.12., että vuokrataso ei ole ollut kohtuuton. Hänen mukaansa Terveyskylä-säätiöltä on pyydetty sen käyttämistä tiloista sellaista vuokraa, joka kattaa vain kulut.

Säätiön vuoden 2017 tilinpäätöksessä todetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelman osalta, että toiminnan jatkamista on harkittava vakavasti, mikäli myyntiä ei saada olennaisesti kasvatettua menojen tasolle ja samalla vuokratasoa kohtuullistettava. Tilinpäätöksessä säätiö teki 148 000 euroa tappiota.

Kaustisen Kehityksen toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen kertoo, että suunnitelmia on monenlaisia ja yhtiö tulee suunnitelmillaan ulos kun aika on kypsä. Konkurssihakemus oli hänen mukaansa yksinkertaisesti rahakysymys, ilman poliittista agendaa.

– Jos ei vuokralainen voi vuokriaan maksaa, niin vuokralainen vaihtuu, sanoo Jauhiainen.

Kehitysyhtiön hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Matti Mustajärvi (pj), Carita Söderbacka, Ari Koskela, Jouni Koskinen ja Mauri Peltokangas.