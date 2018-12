Seger Marketing Ab Oy on Kruunupyyn Vuoden yritys



Kruunupyyn liike- ja riskienhallintajaosto valitsi Kruunupyyn Vuoden yritykseksi Seger Marketing Ab Oy:n.

Yritys auttaa muita yrityksiä vaikuttamaan ja näkymään digitaalisessa maailmassa.

Seger Marketingin pääkonttori on Teerijärvellä, mutta yrityksellä on toimipiste myös Kokkolassa. Yrityksessä työskentelee neljä henkilöä vakituisesti sekä yhteistyökumppaneita, joten esimerkiksi projektien aikana henkilökuntaa on jopa yhdeksän.

Yrityksen omistaa Viktoria Forsberg. Hän perusti yrityksen toukokuussa 2016.

– Olemme kaikki hyvin iloisia tästä nimityksestä ja nimityksen perustelutkin peilaavat strategiaamme ja tapaamme työskennellä, Forsberg sanoo.

Kruunupyyn kunnanjohtaja Malin Brännkärr kertoo selvät perustelut valinnalle.

– Seger Marketing Ab Oy on nimetty vuoden yritykseksi Kruunupyyssä innovatiivisen yritystoimintansa vuoksi. He toimivat alalla, joka on jatkuvassa kehityksessä, ja joka on tavallaan uusi, perinteisen markkinoinnin yhä vahvemmin korvautuessa digitaalisilla kanavilla ja strategisella brändäyksellä. Seger Marketing on suhteellisen lyhyessä ajassa rakentanut luovan toiminnan, jonka asiakkaat löytävät, ja joka työllistää yhä useampia. Tämä osoittaa samalla, että korkealuokkainen markkinointiyritys voi toimia yhtä hyvin maaseudulla kuin suuremmissa kaupungeissakin.

– Emme halua olla tavallinen mainostoimisto, vaan haluamme auttaa asiakasta alusta loppuun saakka. Luomme kiinnostavaa ja houkuttelevaa sisältöä ja haluamme myös inspiroida ja motivoida yrityksiä markkinoimaan itseään. Sosiaalisessa mediassa on vain muutamia sekunteja aikaa herättää katsojan kiinnostus, minkä vuoksi pyrimme aina tuottamaan ainutlaatuista ja kiinnostavaa sisältöä, Forsberg kertoo.