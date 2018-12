Vapon ensimmäinen aktiivihiililaitos rakennetaan Ilomantsiin – Haapaveden ja Seinäjoen laitokset edelleen suunnittelupöydällä



Vapo on tehnyt päätöksen turpeenjalostuslaitoksen rakentamisesta Ilomantsiin. Laitoksessa valmistetaan aktiivihiiltä.

Noin kaksi vuotta sitten Vapo tiedotti lähtevänsä hakemaan ympäristölupia laitokselle Haapavedellä, Seinäjoella ja Ilomantsissa.

Vapon Carbons-liiketoiminnasta vastaavan johtaja Jaakko Myllymäen mukaan yhtiö on hakenut ja saanut ympäristöluvat myös Haapavedelle ja Seinäjoelle.

– Kaikki kolme paikkakuntaa olivat hyviä ja täyttivät peruskriteerit. Päätös oli vaikea, sanoin Jaakko Myllymäki.

Ilomantsin valintaa ensimmäisen laitoksen sijaintipaikaksi puolsivat riittävän suuret ja hyvin aktiivihiilen valmistukseen soveltuvat raaka-ainevarat lähellä tuotantolaitosta, ratayhteys ja kunnan tuki soveltuvan henkilökunnan saamisesta laitokselle.

Ilomantsiin rakennettavan laitoksen lisäksi Vapo on varautunut strategiassaan useiden aktiivihiiltä valmistavien laitosten rakentamiseen seuraavien 5-10 vuoden aikana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Myllymäen mukaan yhtiö pitää mahdollisena, että se hakee aktiivihiililaitoksille rakennuslupia myös Haapavedelle ja Seinäjoelle.

– Ilomantsiin rakennettavan laitoksen laitetoimittajien ja aliurakoitsijoiden kilpailutus on käynnistetty. Tavoitteenamme on käyttää laitoksen rakentamis- ja tuotantovaiheessa mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita, Myllymäki sanoo.

Myllymäki kertoo, että seuraavien laajennusvaiheitten suunnittelu alkaa saman tien ensimmäisen laitoksen rakentamisen rinnalla.

Noin 25 miljoonaa euroa maksavan laitoksen rakentaminen alkaa keväällä 2019 ja laitoksen on määrä olla kaupallisessa tuotannossa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuotantolaitoksen rakennusvaiheen työllistävyys on yli sata henkilötyövuotta ja laitoksen ensimmäisen vaiheen jatkuva työllistävyys toimitus- ja tuotantoketju mukaan lukien on noin 50 henkilöä.

Vapon Carbonsin Ilomantsiin rakennettavan laitoksen ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on noin 5 000 tonnia vuodessa. Laitos on suunniteltu siten, että sitä on mahdollista laajentaa tulevina vuosina.