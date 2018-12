Jouluna töissä, mutta ei se haittaa! – "Toivoin varta vasten pääseväni jouluksi töihin"



Kun useimmat meistä rauhoittuvat viettämään rauhallista joulun aikaa, jäävät toiset ahkeroimaan. Vaan tuntuupa sitä joulun tunnelmaa löytyvän työpaikoiltakin.

– Toivoin varta vasten pääseväni jouluksi töihin. En ole moneen vuoteen ollut jouluna töissä, ja halusin nyt suoda työkavereille mahdollisuuden olla vapaalla. Joulupyhät ovat pitkät, enkä välttämättä osaa edes nauttia siitä rauhallisuudesta yhtä paljon kuin moni muu. Olen energinen ihminen, ja minulla pitää koko ajan olla jotain tekemistä, jotta pysyisin järjissäni. Sen takia minulla on kaksi työtäkin. On mukava rauhoittua jouluna hetkeksi perheen kanssa syömään ja nauttimaan hyvästä ruoasta, mutta sitten on taas saatava jotain muuta tekemistä.

– Pidän asiakaspalvelutyöstä, ja olen ollut kaupassa töissä jo 19 vuotta. Tarvitsen tätä työtä, sillä saan hyväntuulisista asiakkaista voimaa. Jouluna asiakkaat ovat vielä astetta paremmalla tuulella, eikä kaupassa ole ruuhkaa. Meidän kaupasta haetaan jouluna yleensä kermaa, kalajuttuja, sinappia, majoneeseja, olutta tai muuta unohtunutta.

Sonja Hagström, myyjä, Sale Hakatori

– Saimme merkata työvuorolistaan, miten haluaisimme olla jouluna töissä, ja itse pyysin aaton vastaista yötä. Ensi- ja turvakodilla pyrimme rauhoittamaan joulun pyhät samalla tavalla kuin viikonloputkin, ja annamme asiakkaille omaa aikaa ja rauhaa. Tilanteen mukaan vietämme myös aikaa yhdessä. Teemme ainakin jouluruoan yhdessä alusta loppuun saakka sillä yhteisöllisyys on asia, johon pyrimme. Jos talossa on lapsia, tulee joulupukki käymään. Olemme saaneet lahjoituksia, joista laitamme lapsille joululahjat. Monet asiakkaat haluavat käydä sukulaisten luona jouluna, joten täällä ei välttämättä ole kovinkaan paljon asiakkaita talossa.

– Koskaan ei kuitenkaan tiedä, mitä seuraava hetki tuo tullessaan, ja jokaiselle asiakkaalle täytyy olla rauhallisesti läsnä. Jos saapuu kriisissä oleva asiakas, niin sitten paneudumme hänen asiaansa.

Tuija Saarinen, ohjaaja, Ensi- ja turvakoti

– Meidän työvuorolistat pyörivät ympäri vuoden samalla kaavalla, eli vuorokausi töissä ja sitten kolme vapaalla, ja tänä vuonna jouluaaton vuoro osui meidän ryhmälle. Omat lapset ovat jo niin isoja, että joinakin vuosina olen ollut vapaaehtoisestikin jouluna töissä, jotta pienempien lasten vanhemmat saavat olla kotona.

– Olen tullut taloon jo vuonna 1981, ja niinä aikoina täällä paloasemalla kävi jouluaattona jopa pappi pitämässä hartaustilaisuuden, mutta se perinne on poistunut. Tunnelmaa meillä on täällä silti. Käymme joulusaunassa ja teemme jouluruoan yhdessä. Laitamme pöydälle valkoisen lakanan ja katamme pöydän nätisti. Musiikista kaiken tietävä paloesimies Mats Åstrand pitää meille jouluaiheisen musavisan ruoan jälkeen. Tärkein asia on kuitenkin se, että hoidamme hälytykset samalla tavalla kuin muulloinkin. Olemme minuutissa ulkona, vaikka mikä olisi tilanne.

Jari Luokkala, palomies, Kokkolan paloasema