Rovaniemeltä Kokkolaan muuttanut Jaakko Pöykkö on KIP Infran uusi toimitusjohtaja - Toimitiloja, tontteja ja infraa yrityksille



Kokkolan suurteollisuusalueella toimiva KIP Infra kehittää ja vuokraa tiloja sekä hallinnoi yhtiön maaomaisuutta ja infraomistuksia. Infran toimitilat löytyvät Port Towerista.

– Kokkolassa on vahva teollisuuden perinne. Kokkola Industrial Parkin (KIP) alue on yksi suurimmista epäorgaanisen kemian teollisuuden keskittymistä. Alueella on imua ja erittäin mielenkiintoista on ollut päästä mukaan omalata osaltani kehittämään aluetta, Pöykkö kertoo.

Alueella toimii 15 tuotantolaitosta ja noin 60 palveluyritystä, yhteensä siis yli 70 toimijaa. KIP:n alueella toimivien palveluyrityksien tavoitteena on tukea mahdollisimman tehokkaasti alueen tuotantolaitoksien ydintoimintaa. – Tämä alue on erittäin tunnustettu valtakunnallisesti. Ainutlaatuinen kokonaisuus antaa paljon mahdollisuuksia.

Kaivosyhtiö Keliberin aikeet tulla suurteollisuusalueelle otetaan ilolla vastaan KIP Infrassa.

– Alueen kehittäminen vastaamaan yritysten tarpeita on tietenkin tärkeää. Myös alueen jo olemassa olevien yrityksistä palvellaan tehokkaasti. Yritykset saavat monenlaista synenergiaetuja alueella. Esimerkiksi toinen yritys voi hyödyntää toisen yrityksen sivutuotetta raaka-aineena. Edelleen haluamme vahvistaa koko ekosysteemin markkinointia.

Kokkola Industrial Parkissa toimivat muun muassa sellaiset yritykset kuin Boliden Kokkola, Freeport Cobalt, Yara Suomi, Cabb, Tetra Chemicals Europe, Woikoski ja Neste. Vahvan teollisuusalueen synnylle Kokkolaan on selkeät perusteet: loistava sijainti, vakaa toimintaympäristö, erinomainen infrastruktuuri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä sitoutuneen ja osaavan työvoiman hyvä saatavuus.

– Haluamme olla helpottamassa yritysten estabiloitumista alueelle. Nopeuttamassa vastaamaan toimitilojen ja tonttien osalta yritysten tarpeita.

Koulutus ja tutkimusyhteistyö on Pöykkön mukaan jo erinomaisella tasolla Kokkolassa oppilaitosten ja alueen yritysten kesken. Centrian ja yliopistokeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä.

– Kun muualla vasta suunnitellaan koulutusten yritysyhteistyötä, Kokkolassa ollaan tutkimuksessa paljon pidemmällä. Se on oleellinen osa alueen elinvoimaa ja yritykset tekevät tuotekehitystä yhteistyön avulla.

Edellisessä työpaikassaan tuotantotalouden insinööri Pöykkö oli Invest in Laplandin palveluksessa.

– Minulla on olemassa jo vahvat kontaktit eri toimijoihin. Toki tässä myös opitaan koko ajan lisää.

Muun muassa kuntohiihtoa harrastava Pöykkö on lyhyessä ajassa kotiutunut jo Kokkolaan hyvin.

– Kaikki on ottanut ystävällisesti vastaan ja täällä on positiivinen meno päällä. Myös KPV:n kausilippu on hankintalistalla, Pöykkö naurahtaa.