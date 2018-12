Kannuksen Keskuspesulalle laatusertifikaatti - Yritys täyttää ensi vuonna jo 40 vuotta



Kannuksen Keskuspesulalle on myönnetty laatusertifikaatti osoituksena siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää ISO 9001-laatustandardin sekä ISO 14001-ympäristöstandardin vaatimukset.

- Sertifikaatti on asiakkaillemme luotettava osoitus siitä, että Keskuspesula toimii järjestelmällisesti laatuun sekä ympäristöön liittyvissä asioissa, ja että olemme myös sitoutuneet jatkuvaan kehittämiseen, yrittäjät Kristiina ja Milko Liedes sanovat.

Joskus asiakkaat vaativat palveluntuottajiltaan sertifikaatteja, mutta Keskuspesulan tapauksessa yrittäjät tekivät itse aloitteen sertifioinnista. Yhtenä tärkeänä syynä oli yrityksen tähtääminen alueellisesti uusille markkinoille.

- Sertifikaatti tuo lisää uskottavuutta meidän toimintaamme. Laatu ja järjestelmällisyys näkyvät positiivisesti asiakastyytyväisyydessä, mikä puolestaan parantaa Keskuspesulan kilpailukykyä, Liedekset kuvaavat sertifioidun toimintajärjestelmän hyötyjä.

- Uusasiakashankinta on yksi osa-alue, missä siitä on erityisen paljon etua. Kaikkinensa tämä on meille todella iso asia ja ajoitus sopiva siinäkin mielessä, että Keskuspesula täyttää ensi vuonna 40 vuotta.

Sertifikaatin on myöntänyt Finlog Audit Oy. Keskuspesulan asiantuntijatahona toimintajärjestelmää luotaessa toimi PKY-Laatu, jonka kehittämä ohjelmisto toimii laatu- ja ympäristöjärjestelmien alustana.

- Menestyviä yrityksiä yhdistää pääsääntöisesti järjestelmällisyys, koska yritykset ovat kuvanneet toimintansa, ja standardien pohjalta tehdyt järjestelmät tuovat niiden tekemiseen systemaattisuutta, PKY-Laadun koulutuspäällikkö Eino Simonen sanoo.

PKY-Laadun edustajana sertifikaatin luovuttanut Ari Isohanni kehuu Keskuspesulan oma-aloitteisuutta sertifioinnissa.

- Se on aina positiivista ja kertoo yhtiön aidosta halusta kehittää toimintaansa, kun aloite tulee yritykseltä itseltään. Toimintajärjestelmä on lisäksi rakennettu yrityksen näköiseksi, jolloin se tukee mahdollisimman hyvin Keskuspesulan toimintaa ja tavoitteita, Isohanni toteaa.