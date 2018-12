Joululiikenne kiivastuu tänään – Osa junista on jo täynnä



Rautateillä menoliikenne jakautuu useammalle päivälle, perjantain, lauantain ja sunnuntain ajalle. Paluuliikenteen suosituin päivä on tapaninpäivä 26.12.

Teillä odotetaan olevan tänään vilkasta, kun joululiikenne käynnistyy. Joululiikenteen odotetaan vilkastuvan perjantaina iltapäivästä lähtien.

Paluuliikenne jakautuu useammalle päivälle, mutta tapaninpäivä on hieman vilkkaampi. Poliisi kehottaa huomioimaan liikenteessä niin sääolosuhteet kuin ruuhkan.

Toistaiseksi vielä menoliikenteessä perjantain ja sunnuntain junissa on jonkin verran tilaa, lauantain suosituimmat lähdöt ovat loppuunmyytyjä.

Paluuliikenteessä on vielä tilaa.

– Oulun suuntaan on enää vähän tilaa perjantai-aamun aikaisissa junissa ja parissa iltapäivän junassa. Lauantai alkaa olla loppuunmyyty. Sunnuntaina on vielä tilaa. Kuopion suuntaan löytyy perjantaina vielä tilaa suurimmassa osassa junia, samoin sunnuntaina. Lauantai alkaa olla loppuunmyyty. Jyväskylän, Joensuun ja Seinäjoen suuntaan tilaa löytyy myös perjantaina, lauantaina suosituimmat lähdöt loppuunmyytyjä. Paluuliikenteessä pohjoisesta etelään päin on vielä tilaa jokaisella päivälle, kerrotaan VR:ltä.

Sesonkiaika ei ole vaikuttanut junalippujen hintoihin, ainakaan korottavasti, vakuutetaan VR:ltä.

– Jouluna hinnat ovat samat kuin normaalistikin. Lisäksi lisäsimme myös useille reiteille jopa tuplasti kaikkein edullisimpia säästölippujamme, joita on jokaiseen junavuoroon rajoitettu määrä. Junalipun hinta on edullisempi, mitä aiemmin sen ostaa, sanoo viestintäpäällikkö Janna Viisterä.

Hän myös toivoo, että matkalaisilla on mukana aimo annos rentoa joulumieltä. Ruuhkat ja täpötäydet junat saattavat aiheuttaa haasteita.

– Jouluna junat ovat täynnä, joten kannattaa varata tarpeeksi aikaa asemalle siirtymiseen, pitää huolta omista matkatavaroista sekä ottaa matkaan mukaan rentoa joulumieltä. Matkatunnelmaa voi hakea myös ravintolavaunusta, joissa joulun aikaan ollaan varustauduttu keittämään muun muassa 40 000 kuppia kahvia ja valmistamaan 5000 kahvipullaa, vinkkaa Viisterä.