Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen upea joulutervehdys ilahduttaa – Tekijänä kannuslainen Jarno Heikkinen



Sähköisiä joulutervehdyksiä tulee näinä päivinä muun muassa sähköpostitse useita. Yksi ehdottomasti ilahduttavimmista lienee Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen ja Kannuksen paloaseman joulukorttivideo, semminkin kun tekstissä paitsi toivotetaan hyvää joulua, myös toivotaan, että emme tapaisi joulun aikaan.

Itse joulukorttivideossa soi vaikuttavasti The Piano Guys: Carol of the Bells/ GodRestYeMerryGentlemen. Kappaleen tahtiin paloautot väläyttelevät valojaan kuin konsertoivat kapellimestaria seuraavat jousiorkesterin jäsenet konsanaan.

Videon on tehnyt, ohjannut ja suunnitellut media-alan opiskelija Jarno Heikkinen.

Seitsemäntoistavuotias Jarno Heikkinen on kuulunut Kannuksen palokuntanuoriin aina vuodesta 2011 lähtien. Idea joulukorttivideon kuvaamisesta lähti palokuntanuorten pikkujouluissa.

– Olen katsonut Youtubissa tämän tyyppisiä videoita ja ajattelin, että se sopisi meillekin tänne. Ehdotin aihetta ja tekemistä palomestarille, hän totesi heti, että hyvä idea, kertoo Heikkinen.

Heikkinen valitsi kappaleen, toteutti kuvaamisen ja suurin tarkkuutta vaativin työ tehtiin leikkauspöydällä.

– Kuvaukset on tehty Kannuksen paloasemalla ja pääosin Kannuksen kalustolla, Eskolan auto oli myös kuvauksissa mukana. Videon leikkaamiseen ja koostamiseen meni pari vuorokautta. Sain tehdä sen Limen tiloissa, kertoo media-alan taitaja.

Jarno Heikkinen jatkaa opintojaan Mediakeskus Limellä, hän toivoo tulevaisuudessa löytävänsä töitä media-alalta.