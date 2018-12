Joulumaa ja Last Christmas ovat soitetuimmat joululaulut



Wham!-yhtyeen Last Christmas oli perinteiseen tapaan viime joulun soitetuin joululaulu radioissa Gramexin tilastoinnin mukaan. Katri Helenan Joulumaa nousi toiseksi soitetuimmaksi ja oli samalla soitetuin kotimainen. Kotimaisten joululaulujen osuus kahdenkymmenen kärjessä kasvoi edellisvuoden kuudesta kappaleesta yhdeksään. Tämän vuoden tilastot selviävät vasta selvästi ensi vuoden puolella, mutta suuria muutoksia ei ennakoida tämän joulun listoihin.

Kolmannella sijalla oli 526 soittokerralla Mariah Careyn kappale All I Want For Christmas Is You. Neljäntenä oli John Lennon & Yoko Onon kappale Happy Xmas (War Is Over) (524 soittokertaa) ja viidentenä oli Mel & Kim kappaleella Rockin’ Around The Christmas Tree (412 soittokertaa).

Joulumaa nousi edellisvuoden kuudennelta sijalta kokonaislistan kakkoseksi. Kotimaisten osuus kasvoi muutenkin selvästi. Niitä oli 20 kärkijoukossa yhdeksän. Se on kolmanneksen enemmän kuin edellisvuonna, jolloin niitä mahtui listalle kuusi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toiseksi soitetuin kotimainen oli Haloo Helsinki! kappaleella Joulun kanssas jaan (387 soittokertaa). Kotimaisen listan kolmantena oli Leevi & The Leavings’in Jossain on kai vielä joulu.Takavuosien kestosuosikki, Juice Leskisen Sika, ei enää pariin vuoteen ole mahtunut kahdenkymmenen kärkeen.

Tilaston on tehnyt tekijänoikeusjärjestö Gramex radioilta saamiensa soittotietojen perusteella. Tekijänoikeusjärjestö Gramex edustaa esittäviä taiteilijoita sekä äänitteiden tuottajia.

Yksityisten radioiden soitetuimmat joululaulut,

Tekijänoikeusjärjestö Gramex/Kari Niemelä

1.Wham!Last Christmas

2. Katri HelenaJoulumaa

3. Mariah CareyAll I Want For Christmas Is You

4. John Lennon & Yoko OnoHappy Xmas (War Is Over)

5. Mel & KimRockin’ Around The Christmas Tree

6. Jose FelicianoFeliz Navidad

7. Chris ReDriving Home For Christmas

8. Haloo Helsinki!Joulun kanssas jaan

9. Band AidDo They Know Its Christmas?

10. Leevi & The LeavingsJossain on kai vielä joulu