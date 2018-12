Mats Nylund eduskuntakolumnissaan: Ilmastonmuutoskeskustelu väärissä asioissa



Tilastokeskuksen mukaan Suomen kasvihuonepäästöt jakautuvat seuraavasti: energiasektori 75 prosenttia, teollisuusprosessit 11 prosenttia, maatalous 12 prosenttia ja jätteiden käsittely 3 prosenttia. Tämän lisäksi maankäyttö- ja metsäsektori sitoo merkittävästi hiiltä. Vuonna 2017 metsät sitoivat 48,3 prosenttia kaikista Suomen päästöistä. Tämä on merkittävän paljon ja tämä hiilensidonta on maailman parhaimman metsänhoidon ja –käytön tulosta.

Ihmisen kaikki toiminta vaikuttaa ympäristöömme. Niin vaikuttaa myös ruuantuotanto. Tarvitsemme ruokaa selviytyäksemme ja tämän takia Pariisin ilmastosopimus korostaa, ettemme saa vaarantaa maailman elintarvikehuoltoa vähentäessämme ilmastopäästöjä. Näin päättelee myös Suomen Ilmastopaneeli, joka myös toteaa, että kaikista vaikeinta on päästöjen merkittävä vähentäminen juuri maataloudessa.

On myönteistä, että keskustelu ilmastonmuutoksesta käy vilkkaana. Pidän kuitenkin valitettavana sitä, että julkinen keskustelu aika pitkälle keskittyy pikkuseikkoihin, kuten siihen miten voimme viettää ilmastoystävällistä joulua tai miten oppilaille tulisi kerran viikossa tarjoilla kasvisruokaa. Myös keskusteluun osallistujat, joiden tulisi tietää paremmin, esittelevät toimenpide-ehdotuksia, jotka suoranaisesti toimivat hyvää ilmastopolitiikkaa vastaan. Yksi esimerkki on ehdotus siitä, että lopettaisimme avohakkuut ja korvaisimme sen jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Jos tämä toteutuisi ei kestäisi kauan, kunnes metsämme eivät enää toimisi hiilinieluina. Jotta uudet taimenet pääsevät kasvamaan ne tarvitsevat valoa, ja se tarkoittaa, että puuston kokonaismäärän per hehtaari täytyy olla huomattavasti alhaisempi jatkuvan kasvatuksen menetelmässä kuin perinteisessä metsänhoidossa.

Torstaina kahdeksan yhdeksästä eduskuntapuolueesta esittelivät yhteisen linjauksen ilmastopolitiikan tavoitteista. Yhteisymmärrys sisältää tavoitteita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tavoitteita EU-tasolla. Tavoitteet ovat haastavia mutta realistisia. Linjaukset perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja IPCC:n ilmastoraporttiin. Näin ilmastopolitiikkaa tulisi tehdä.

Päästöjen vähentämisessä avainasemassa ovat suuret kokonaisuudet, kuten miten tuotamme ja kulutamme energiaa tai miten liikumme, ja näiden rakenteiden muuttaminen. Jos kerran vuodessa syömme joulukinkkua tai ostamme joulukuusen ei suuressa mittakaavassa merkitse paljoa. Siinä ei ole mitään väärää, jos yksilöinä pyrimme elämään ilmastoviisaasti ja arvioimaan omia valintojamme sen mukaan. On kuitenkin vaarallista, jos erilaisia valintoja tekevät ihmiset asetetaan vastakkain. Tällainen vastakkainasettelu ei edistä keskustelua ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa tulehtuneeseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Viime vuosina olemme nähneet monta esimerkkiä siitä, mitkä puolueet jotka hyötyvät eniten tällaisista vastakkainasetteluista.

Kiitän kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille Keskipohjanmaan lukijoille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Mats Nylund

Kirjoittaja on kansanedustaja (r.)