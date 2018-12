Lukijan mielipide: Huoli turvattomuudesta lisääntynyt - hallitus epäonnistunut



Oulussa on tullut ilmi useita epäiltyjä turvapaikanhakijoiden tekemiä seksuaalirikoksia, jotka kohdistuneet suomalaisiin tyttöihin. Tämä on todella törkeää ja sikamaista toimintaa. Nyt täytyy miettiä miten suojella tyttöjä näiden viimeaikaisten tapahtumien vuoksi. Ennen tytöt sai kulkea kauniissa leningissä ja tukka hulmuten vailla suurempaa pelkoa ympäristöstä. Tämä ei ole kaikilta osin enään tänä päivänä mahdollista, turvallisuus on muuttunut turvattomuudeksi.

Moni äiti ja isä pelkää kun teini lähtee, kavereitten tykö viettämään iltaa ja sydän syrjällään miettii onko kotimatka turvallinen palatessaan. Pelko valtaa myös nuoren kulkijan ajatuksen. Maahanmuutto ei ole tuonut meidän yhteiskuntaan turvallisuutta vaan se on lisännyt turvattomuutta. Suomi on antanut turvapaikanhakioille turvaa, jotta ovat saaneet täälä elää rauhassa ja yritetty kotouttaa tähän yhteiskuntaan tasavertaiseksi. Se ei vaan näytä aina onnistuneen, kaikki turvapaikanhakijat eivät ole antaneet arvoa sille asialle.

Ne turvapaikanhakijat, jotka eivät pysty kunnioittamaan oman kulttuurin takia meidän lakeja ja sääntöjä eivät ole tähän yhteiskuntaan integroituneet eli sopeutuneet.

Meidän hallitus on epäonnistunut tässä asiassa. Nopea reagointi lakien suhteen pitää pystyä tekemään.

Kun yhteiskunta muuttuu monikulttuuriseksi, ei voi olla, että täällä voivotellaan ja toivotaan, että nämä raiskaukset ovat vain yksittäisiä tapauksia. Se kenen kohdalle raiskaus sattuu tai itsemäärämistahtoa on loukattu, koskettaa koko lähipiiriä.

Ylivieskanseudun perussuomalaiset (pj)

Eduskuntavaaliehdokas