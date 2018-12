Lukijan mielipide: Onko junaliikenteen kilpailuttamisessa järkeä?



Maan hallitus haluaa avata henkilöjunaliikenteen kilpailulle (KP 18.12.) ja tässä yhteydessä suunnitellaan pilottia, jossa selvitetään maakuntien hoitamaa liikenteen kilpailutusta.

Itse henkilöjunaliikennettä koskevan kilpailun avaaminen ja VR:n kuljetusmonopolin murtaminen on jo sinällään Suomen kaltaisessa maassa erikoista. Kuten on aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella todettu, kilpailusta hyötyisi lähinnä Etelä-Suomen taajamaliikenne, josta liikenteen vapauttamisen on myös tarkoitus alkaa. Hallitus haluaa siis avata aluksi kannattavat rataosat kilpailulle, jonne voidaan esimerkiksi odottaa ulkomaisia toimijoita ja jotka tulouttaisivat siis myös voitot ulkomaille.

VR on tällä hetkellä elämänsä kunnossa ja viime vuosina se on tulouttanut valtion kassaan noin 100 miljoonaa euroa. Matkustusmäärät ovat koko ajan kasvaneet ja kaikki junalla matkustavat tietävät, että ne ovat nykyään täynnä minä viikonpäivänä tahansa. Kilpailun lisääntyminen linja-autoliikennettä vasten on parantanut VR:n tilannetta ja tämä lisää joidenkin uskoa lisätä kilpailua edelleen.

Junaliikenne on tärkeä osa tulevaisuuden liikkumista ja sen osuutta pitääkin lisätä. Mutta vähemmän on julkisuudessa käyty keskustelua siitä, että maamme ratakapasiteetti on jo nyt täydessä käytössä. Liikennettä ei vilkkaasti liikennöidyille rataosille yksinkertaisesti mahdu lisää, vaikka toimijoiden määrää lisättäisiin. Ellei ratakapasiteettia lisätä, käytännössä nykyinen markkina vain jaetaan useamman toimijan kesken kilpailua avattaessa. Tällöin lopputulos on se, että valtio menettää VR:n sille aiemmin maksamia tuloutustuloja. Riihimäki – Tampere -välisen rataosuuden kolmannen raiteen suunnittelulta vietiin juuri rahoitus pois (Hämeen Sanomat 13.12.). Millä lihaksilla rautatieliikennettä aiotaan aidosti kilpailuttaa 2020-luvulla?

Junaliikennettä ei ensinkään tulisi avata kilpailulle Suomessa. Maa on laaja ja harvaan asuttu ja paikoin on tarvittu valtion ostoliikennettä, jota on laskennallisesti voitu korvata sillä, että VR tahkoaa valtiolle rahaa kannattavista reiteistä. Kun kilpailu avataan, hyödyt valuvat mitä todennäköisimmin ulkomaille ja veronmaksajat kattavat kannattamattomat rataosuudet. Nykyisessä markkinaliberaalissa poliittisessa ilmapiirissä monopoli on paha sana, suorastaan sosialismista seuraava. Kuitenkin monopoli voi olla hyvin hoidettaessa ja suitsittaessa järkevin yritystoiminnan muoto tietyillä toimialueilla, johon Suomen kaltaisessa maassa rautatiet kuuluvat. Näyttää kuitenkin siltä, että Suomessa paljon investointeja ja veronmaksajien rahaa vaatineet kohteet ollaan valmiita luovuttamaan pilkkahinnalla ulkomaisiin käsiin, esimerkkinä sähköverkot.

VR:n kalusto on siistiä, vaunut hyvin siivottuja ja henkilökunta ystävällistä. Täsmällisyys on usein kiinni rataverkon vetävyydestä, joka ei ole VR:n käsissä. Siksi onkin vaalien alla syytä miettiä mitä ensi vaalikaudella halutaan: investointeja rataverkkoon vai voittojen kotiuttamista ulkomaille. Jos ulkomaisten kilpailijoiden tulo halutaan vielä toteuttaa luovuttamalla VR:n kalusto näille kalustovuokrayhtiön kautta, on kyseessä Sammon ryöstö.

Maakunnille ollaan suunnittelemassa paljon niille hyvin luontuvia tehtäviä. Sen sijaan laskemattakin näkee, että junaliikenteen kilpailuttamiseen maakunnittain ei ole minkäänlaisia budjettitaloudellisia perusteita, ei kenenkään budjetissa. Meitä asuu maakunnissa niin vähän, ettei edes ylimaakunnittainen yhteistyö toisi tähän järkeä vaan tämä merkitsisi merkittäviä hallintokustannuksia saatavaan hyötyyn nähden.

Mitä ylipäätään ymmärretään ”alueellisella junaliikenteellä” Suomen väestömäärillä? Kilpailun tuominen rautateille uhkaa alueellisen junaliikenteen kautta lisätä epäjatkuvuuskohtia liikenteessä. Kuka kilpailuttamisen viulut maksaisi, luonnollisesti junamatkustaja.

KOKKOLA