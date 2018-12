Kalevi Rahkolan mielipide: Valjastettu joulu



Joulu on käsillä, tahtomattakin ja ilman odotusta. Se on tunkeutunut päivittäin kuukausien ajan postilaatikon täydeltä sisään sielunmaisemaan joulun ilosanomaa julistamaan. Ei sillä hyvä, että sanoma on nähtävissä sivukaupalla erillispainoksia myöten sanomalehdissä ja mainoskanavilla.

Ilmiö ei ole uusi eikä ennennäkemätön, se vain paisuu ja korostuu joulun alla vuodesta toiseen. Ennen joulua piti odottaa pitkine valmisteluineen omin voimin ja omasta takaa. Joulu tuli ajallaan vuoden kierrossa kiirehtimättäkin. Enää ei tarvitse odottaa, joulu vyöryy mainosmaailman voimin valmiiksi syötettynä mitä moninaisimmassa muodossa ja kaavussa.

Ja mitä kaikkea joulu tuokaan tullessaan ennen kuin viimeisetkin kinkut on sulatettu ja juomiset nautittu sekä aletuotteet myyty puoleen hintaan. Odotus on ohi yhtä pian kuin on alkanutkin. Aika ei odota eikä tuottavuus salli taukoa alati etenevässä rattaanpyörässä. Yksin on ihminen, joka ei ajasta kiinni saa.

Mitä kaikkea kuvitellaankaan tarvittavan joulun toivelahjojen nimissä tai mitä ilman ei voisi olla. Tarpeita synnytetään jatkuvalla syötöllä kulutuksen kasvattamiseksi olivatpa kuinka lyhytkestoisia ja turhia tahansa.

Kulutuksella on hintansa. Kasvupolitiikan varassa siitä on muodostunut taakka kotimaisuuden ja kestävän kehityksen kustannuksella.

Kauppa ja teollisuus hykertelevät joulukaupan huumassa ja nauttivat kaupan esteettömästä vapaudesta, mutta mikä vapauttaisi kulutuksen kaupan ja mainonnan valjaista uhraamatta työntekijöiden selkänahkaa ja vapaa-aikaa näennäiskilpailun alttarille. Kaupan vapauttamisen nimissä ja varjolla suuret kauppaketjut säätelevät ja valvovat sopimusliikkeitä omaksi edukseen.

Pienliikkeet katoavat kannattamattomina kaikkialta palvelurakenteen muutoksessa. Seuraukset voivat olla vaikutuksiltaan arvaamattomia jo ihmisen arkielämän kannalta väitetyistä valinnan mahdollisuuksista huolimatta. Ajan ja työn jaksottaminen ja rytmitys häviävät, vaikka niinhän on pitkälti sopeuduttu monin tavoin.

Kaiken toiminnan arvopohjana on tuottavuus ja kilpailukyky, johon joulu kaupallisuuden huipennuksena on valjastettu markkinamekanismin pauloin.

