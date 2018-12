Dokumentti tekeillä Kokkolassa kuvatusta Hollywood-elokuvasta – ”Kuljemme John Savagen jalanjäljissä”



Next

Älä katso kameraan -dokumentissa esitellään vuonna 1981 osittain Kokkolassa kuvatun Hollywood -elokuvan Coming out of the ice -elokuvan kuvauspaikkoja. Kuten kuvasta näkyy, on entisen Pohjoismaisen taidekoulun erkkerin edessä näytellyt myös muun muassa elokuvan päätähti John Savage.

Älä katso kameraan -dokumentissa esitellään vuonna 1981 osittain Kokkolassa kuvatun Hollywood -elokuvan Coming out of the ice -elokuvan kuvauspaikkoja. Kuten kuvasta näkyy, on entisen Pohjoismaisen taidekoulun erkkerin edessä näytellyt myös muun muassa elokuvan päätähti John Savage.

Kokkola keräsi vuonna 1981 katseita suuresta maailmasta, kun kaupunki sai toimia muun muassa John Savagen ja countrymuusikko Willie Nelsonin tähdittämän Coming out of the ice -elokuvan kuvauspaikkana. Kokkola sai elokuvassa näytellä neuvostoliittolaista kaupunkia, sillä elokuvantekijöille ei ollut heltynyt kuvauslupia silloiseen Neuvostoliittoon.

Elokuva, ja varsinkin sen tekoprosessi, on ollut kokkolalaislähtöisen dokumentaristin Jan Olaussenin mielenkiinnon kohteena jo useamman vuoden ajan, ja vuosi sitten hän päätti ryhtyä käsikirjoittamaan dokumenttia suuren elokuvausryhmän saapumisesta Kokkolaan. Olaussenin lisäksi työryhmään kuuluvat kuvaaja Johannes Myllymäki ja näyttelijä Sami Valkonen.

Olaussen kertoo, että ei ollut tavatonta, että Suomeen tultiin tuohon aikaan Amerikasta kuvaamaan elokuvia. Rakennuskanta ja ilmasto olivat tarpeeksi lähellä neuvostoliittolaista.

– Se oli jopa silloinen trendi, että tänne lähelle silloista Neuvostoliittoa tultiin tekemään elokuvia. Tässäkin elokuvassa Kokkola näytteli siperialaista kaupunkia, joten tärkeintä oli, että henki huurusi ja maassa oli lunta, toteaa viime viikon aikana työryhmänsä kanssa Kokkolassa kuvauksia tehnyt Olaussen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Coming out of the ice -elokuvan kuvausryhmä viipyi Kokkolassa kuukauden ajan vuonna 1981, ja itse kuvauksia tehtiin noin viikon verran. Olaussen on etsinyt elokuvassa avustajina olleita ja muita kaupunkilaisia kertomaan muistojaan tuolta ajalta.

– Puskaradio Kokkola -ryhmä Facebookissa on ollut suureksi avuksi, ja olemme muun muassa sen kautta löytäneet haastateltavia. Eräs herra oli muun muassa mukana kuvauksissa, jotka tehtiin vanhan puukoulun luona keskustassa. Myös kokkolalainen elokuvatietäjä Hannu Björkbacka on ollut suureksi avuksi, hän on kuin elokuvien elävä Google, Olaussen toteaa nauraen.

Olaussenin Älä katso kameraan -nimisessä dokumentissa elokuvan kuvauksia ja kuvauspaikkoja esitellään elokuvan päähenkilöiden kautta. John Savagea dokumentissa esittää Valkonen, ja kuvauksia tehdään Kokkolan lisäksi Inarin kunnassa ja Helsingissä.

– Kuljemme täällä John Savagen jalanjäljissä ja kuvaamme niillä paikoilla, joilla itse elokuvaakin kuvattiin. Saamme sitaattioikeuden turvin näyttää dokumentissa pätkiä elokuvasta, mikä on varmasti ainakin kokkolalaisille katsojille mielenkiintoista, sillä he pääsevät näkemään, miltä tutut kuvauspaikat näyttivät yli 30 vuotta sitten. Puut ovat niistä ajoista kasvaneet ja osa rakennuksista on jouduttu purkamaan, Olaussen toteaa.

Älä katso kameraan -dokumentti valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, ja Olaussen lupaa järjestää siitä näytöksen myös Kokkolassa.

– Neuvottelut ovat vielä hieman kesken, mutta varmasti saamme sen nähtäväksi tänne Kokkolaankin. Uskon, että dokumentti on kokkolalaiskatsojien näkökulmasta vähintäänkin mielenkiintoinen, sillä se kuvaa samalla myös sitä ajankuvaa, joka silloin vallitsi, Olaussen toteaa lopuksi.