Vuonna 2013 tulva paisutti Kruunupyynjokea, tänä vuonna ei joulutulvia ole näköpiirissä – Tulvariskialueita kuitenkin kartoitetaan tulevia tulvia silmälläpitäen



Tähän aikaan vuodesta tuntuu siltä, että aikakäsite jotenkin vääristyy. Kaikesta on jo kamalan kauan aikaa ja toisaalta aika ei riitä yhtään minnekään.

Vieläkö sinä muistat joulunajan vuonna 2013? Muistaisitko miten kummallinen sääilmiö meitä koetteli? Silloin aika lailla harvinaislaatuinen joulutulva sai muun muassa Kruunupyynjoen tulvimaan yli äyräitten. Silloisessa lehtijutussamme Ely-keskuksessa arvioitiin, että Keski-, ja Pohjois- Pohjanmaan sekä Pohjanmaan jokien virtaamat ja järvien pinnat olivat edelleen viikonvaihdetta kohden mentäessä lievässä nousussa.

Loppujen lopuksi vesi nousi kepeästi Kruunupyyn pelloille. Ely-keskus seurasi tilannetta ja kertoi, että kyseessä ei mikään huikean harvinaislaatuinen sääilmiö ole.

– Kyseessä on kevättulviin verrattava sääilmiö. Vuodenvaihteeseen mennessä Kruunupyynjoen ennustetaan saavuttavan tason, joka vastaa kerran kolmessa tai viidessä vuodessa toistuvaa tulvaa, kerrottiin vuonna 2013 Ely-keskukselta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Samaan aikaan myös Perhonjoen alaosalle muodostui jääpato, joka uhkasi nostattaa vedet kasitielle. Vetelin Räyringissä joki pysyi suhteellisen hyvin aisoissa, mutta nostatti laajalti vesiä pelloille. Räyringinjärvelle johtavat ojat olivat ihan piripinnassaan.

Myös Pohjois-Pohjanmaan eteläisissä joissa virtaamat kohosivat ajankohtaan nähden ennätyslukemiin. Kalajoen ja Pyhäjoen virtaamahuiput nousivat keskimääräistä kevättulvaa isommaksi. Lestijoella ja Pattijoella vettä oli kevättulvavirtaaman verran. Jokien virtaamia kasvattivat joulukuun runsas sademäärä ja kohonneet lämpötilat.

Sellainen oli vuoden 2013 joulutulva, josta myös kerrottiin, ettei vesi näillä alueilla olisi koskaan ollut näin korkealla joulukuussa.

Kohta käsillään olevalle joulun ajalle ei joulutulvia odotella. Kevättulvat tulevat tai jäävät tulematta aikanaan, tulviminen kun on vesistöille sangen yleinen ilmiö. Ely-keskuksella varaudutaan tuleviin tulviin ja ihan vasta Pohjois-Pohjanmaalle nimettiin uusi tulvariskialue Pyhäjoen alaosalle.

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi valtakunnallisesti merkittävät tulvariskialueet Ely-keskusten tekemien ehdotusten perusteella.

Pohjois-Pohjanmaalla nimettiin kolme merkittävää tulvariskialuetta: Pyhäjoen alaosa välillä Pyhäjokisuu-Oulainen, Kalajoki välillä Alavieska-Ylivieska sekä Iijoen Pudasjärven taajama.

Kalajoki ja Iijoki nimettiin jo vuoden 2011 arvioinnissa merkittäviksi tulvariskialueiksi, Pyhäjoen alaosa on nyt mukana uutena alueena.

Vuonna 2013 Pyhäjoen keskusta-alueella tapahtui jääpatotulva, jossa vedenpinta nousi nopeasti ja aiheutti vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Myös taloudellisia vahinkoja aiheutui.

Tulvariskialueilla Pyhäjoen, Merijärven ja Oulaisten kunnissa asuu satoja asukkaita, joista osa tulvansuojelupenkereiden tausta-alueilla. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan tulvapenkereiden patoturvallisuuslain mukainen kunnossapito sekä vastuut tulee hallita nykyistä paremmin. Mahdollinen pengermurtuma aiheuttaisi tulvatilanteessa vahinkoja ja vaaratilanteita. Pyhäjoen kunnan alueella on jo meneillään hanke penkereiden turvallisuuden parantamiseksi.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon muun muassa ihmisten terveys ja turvallisuus, ympäristön pilaantuminen, kulttuuriperinnön säilyminen sekä yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot kuten sähkön- ja lämmönjakelu, vesihuolto ja liikenneyhteydet. Nyt nimetyillä Pohjois-Pohjanmaan merkittävillä tulvariskialueilla on yhteensä noin 1400 asukasta harvinaisen, kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan aikana. Tulvauhan alla on myös joitakin kouluja, päiväkoteja sekä muun muassa sähkön- ja lämmönjakelun kannalta tärkeitä kohteita. Tulvauhan alaista tiestöä on alueilla yhteensä 50-150 km.