Talkootyölle kiitosta – Ukkopiiri valittiin Vuoden ylivieskalaiseksi vaikuttajaksi



Pietari Päivärinta -seura on valinnut Vuoden ylivieskalaisen vaikuttajan 20 kertaa. Tänä vuonna kyseisen tittelin sai niin sanottu Ukkopiiri.

Valinnallaan Pietari Päivärinta -seura haluaa tuoda esille vapaahtoisen talkootyön merkityksen, jonka avulla ennen on saatu tehtyä paljon yhdessä, mutta saadaan halutessa vieläkin, kuten Ukkopiiri on toiminnallaan konkreettisesti osoittanut. Ukkopiirin työ on myös osoitus siitä, että toimimalla yhteiseksi hyväksi, saadaan aikaan yhteisöllisyyttä ja hyvää mieltä ei vain talkootyön kohteille, vaan myös itse talkootyön tekijöille.

Vuosikymmenet Ylivieskassa on toiminut vapaaehtoisista koostuva Ukkopiiri, jolle pääasiassa seurakunta on välittänyt toimeksiantoja. Viime vuosien merkittävimpiä kohteita ovat kirkon palopaikan raivaaminen, istumapaikkojen rakentaminen, ristin pystyttäminen ja kellotapulin kohdan täyttäminen kirkon raunioilla sekä leirikirkon rakentaminen Törmälään.

Useana talvena talkoolaiset ovat hiihtolomaviikolla ottaneet hiihtäjät vastaan Joonaalassa; vastanneet puiden pilkkomisesta, majan lämmittämisestä ja tarjoilusta hiihtäjille.

Ukkopiirissä on ollut parhaimmillaan mukana kolmisenkymmentä miestä. Monet heistä ovat oman alansa ammattilaisia, joten vaativimmatkin talkookohteet ovat hoituneet hyvin.

Ukkopiirin jäseniä on ollut mukana myös muiden yhteisöjen järjestämissä projekteissa muualla Suomessa. Kokemuksia on kertynyt myös kehitysmaakohteista.

Talkookeikat on tehty korvauksetta. Jos toimeksiantaja on halunnut antaa rahapalkkion, on se ohjattu muun muassa lähetystyöhön. Viimeaikoina kohteena on ollut Kirkkotalakoot.

Ukkopiirille on ominaista kitkaton yhteistyö ja hyvä henki, mikä on tuonut porukkaan myös sosiaalisen ulottuvuuden.