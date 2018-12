Kalajokiselle yrittäjälle ehdollista vankeutta – törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta tuomittu vetosi huonoon muistiin



Kalajokinen yrittäjä on tuomittu yhdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä veropetoksesta ja veropetoksesta. Koeaika päättyy 11.12.2020. Lisäksi yrittäjä on määrätty liiketoimintakieltoon 11.1.2022 saakka. Yrittäjän on korvattava Verohallinnolle vahingonkorvauksena yli 80 000 euroa.

Yrittäjä on merkinnyt kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja sekä laiminlyömällä vuoden 2012 ja 2013 tilinpäätöksen laatimisen. Hän on kirjannut yrityksensä kirjanpitoon kuluiksi esimerkiksi vuokraamansa omakotitaloon kohdistuvia menoja, hänen ja poikansa kiinteistöyhtymän kiinteistöihin kohdistuvia menoja sekä pojan rakentamiin rakennuksiin kohdistuvia menoja.

Yrittäjä on myös vältellyt veroja huomattavien summien edestä. Hän on jättänyt ilmoittamatta esimerkiksi vuokra- ja myyntituloa yhteensä noin 61 000 euron edestä vuonna 2012.

Syytetty kiisti tekojen tahallisuuden ja vetosi onnettomuuden jälkeiseen huonomuistisuuteen.