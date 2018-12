Päiviö Vertanen vieraskolumnissaan: Vallankäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että terveyttä ja hyvinvointia edistetään sekä eriarvoisuutta vähennetään ottamalla käyttöön terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät hoitokäytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Toimiiko hallitusohjelma vai lobbaus?

Ministeri Saarikko antoi sosiaali- terveysministeriölle (STM) 17.10.2018 vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun seuraavaa hallituskautta varten. Vaihtoehtohoidoilla tarkoitetaan viralliseen terveydenhuoltoon kuulumattomia hoitoja, kuten myös tieteellisesti tutkittuja perinnehoitoja. Perinnehoitojen neuvottelukunnan mielestä on virhe laittaa tieteellisesti tutkitut perinnehoidot vaihtoehtohoitokäsitteen alle.

Kansanedustaja, lääkäri Sari Raassina jätti lakialoitteen 24.10.2018, jonka on allekirjoittanut 6 eduskunnan 7 lääkärikansanedustajasta. Aloitteen johdantotekstissä puhutaan potilasturvallisuudesta kieltämällä vaihtoehtohoidot lapsilta, vakavasti sairailta, päätäntäkyvyttömiltä vammaisilta, vanhuksilta sekä raskaana olevilta ja masentuneilta. Lakialoite koskee arviolta 2 miljoonaa eli 35 % suomalaista. Näilläkin ryhmillä on tuki- ja liikuntaelinten tuottamia ongelmia, joiden hoitamiseen kouluterveydenhoidolla ei ole riittävää osaamista. HS:n artikkelin 25.11.2018 mukaan, vaikeita selkäsairaita hoidetaan opiaideilla, vaikka pitkäaikaiset tuki- ja liikuntaelinkivut eivät koskaan hellitä.

Opetushallituksen erillisyksikkö (Karvi) on arvioinut lääkärikoulutuksen ja toteaa, että lääkäreiden koulutuksesta puuttuu näkemys valmistuvilta lääkäreiltä vaadittavista taidoista ja asenteista ja, että yliopistoissa ei ole yhtenäistä osaamistavoitetta.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen osalta on lukuisia, kansainvälisten tiedelehtien referoimia tieteellisiä tutkimuksia, kuten Kalevala-päivänä Tieteellisesti tutkittuja perinnehoitoja käsittelevässä seminaarissa 28.2.2018 Pikkuparlamentissa dosentti Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistolta osoitti. Tieteellistenkin näyttöjen puolesta kalevalainen jäsenkorjaus on virallistettavissa korjaamaan olemassa olevaa tiedollista ja taidollista vajetta. Seminaari järjestivät Eduskunnan tutkijaseura TUTKAS ja Perinnehoitojen neuvottelukunta.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on ihmisten terveyteen keskittyvä Yhdistyneiden kansakuntien järjestö, joka on hyväksynyt perinteistä lääketiedettä koskevan globaalin strategian vuosille 2014-2023. WHO:n strategiassa ja kannanotoissa kehotetaan jäsenmaita laatimaan kansallinen perinteisen lääketieteen strategia niin, että tieteellisesti tutkitut perinnehoidot integroidaan julkiseen terveydenhuoltoon, erityisesti perusterveydenhuoltoon. WHO:n tietojen mukaan tällainen strategia on jo 70 maassa ja joka kolmannessa maassa maapallolla on alan yliopistollista opetusta. WHO painottaa strategia-asiakirjassaan tutkimuksella osoitettuja vaikutuksia, hoitojen turvallisuutta, taloudellisuutta, koulutuksen ja tutkimuksen lisäämistä sekä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Miksi Suomessa ei ole asiaan reagoitu?

Kirjoittaja on Perinnehoitojen neuvottelukunnan puheenjohtaja