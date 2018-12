Vanhustentalojen ahdinko kasvaa – asukkaiden puute ajaa yhdistykset maksuvaikeuksiin, osa jo konkurssissa



Next

Kokkolassa jo kaksi vanhustentaloa on konkurssissa: Ullavassa vanhustenkoti on jo hiljentynyt, Kälviällä toiminta pyörii vielä konkurssipesän lukuun. Lohtajalla asukkaita vielä riittää ja homma pyörii. Tilanne on yhtä kriittinen koko maassa.

Tiloista vastaavat vanhustenkotiyhdistykset, jotka ovat rakennuttaneet kiinteistöt aikanaan kuntien takauksilla. Nyt takauksia alkaa tulla kuntien maksettavaksi, kun tilat eivät vastaa nykyvaatimuksia tai niihin ei sijoiteta asukkaita muusta syystä ja kiinteistöt jäävät tyhjilleen.

– Meille on tullut takauksia maksettavaksi kahdesta vanhustentalosta noin puoli miljoonaa euroa. Lisää saattaa vielä tulla, sanoo Kokkolan talousjohtaja Jari Saarinen.

Valtiokonttorin lainoissa on yleensä 40 vuoden maksuaika, jossa lyhennykset painottuvat laina-ajan loppuun. Samaan aikaan, kun pitäisi jo tehdä remonttia, paukahtavat lyhennykset suurimpina päälle. Kun aika ja vaatimukset ovat muuttuneet, moni vanhusten asunnoksi 1980-90-luvulla rakennettu kiinteistö ei enää täytä vanhustenhoidon kriteerejä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Siellä voi olla sellaista, että liikuntarajoitteiset eivät pääse hyvin kulkemaan tai tilat eivät ole enää niin hyvässä kunnossa, että sinne haluttaisiin tai voitaisiin vanhuksia sijoittaa, arvioi apulaisjohtaja Sanna Pälsi Valtiokonttorin rahoitusosastolta.

Hän ei ryhdy arvioimaan sitä, kuinka paljon konkursseja nähdään.

– Voi sanoa että konkursseja on tapahtunut jo, eikä kehitys sen enempää konkurssien kuin maksuongelmienkaan kanssa kovin positiivinen ole. Kyllä me konkursseja jatkossakin näemme, sanoo Pälsi.

Valtiokonttorilta ei ryhdytä avaamaan tarkemmin, mitkä vanhustenkotiyhdistykset ovat konkurssin partaalla ja missä. Yksi yhteinen piirre niillä kuitenkin on.

– Ne sijaitsevat usein pienissä kunnissa tai kunnissa, jotka ovat niin sanottuja kuntaliitoskuntia. Tällöin palvelut ovat ehkä keskittyneet keskuskuntaan, arvioi Pälsi.

Juuri näin koetaan käydyn esimerkiksi Ullavalla ja Kälviällä. Konkurssipesä pyörittää Kälviän vanhustentaloa ja isännöitsijä tuntee ongelman.

– Ennen oli pieni organisaatio ja Kälviän kunta hoiti itsenäisesti tätä asiaa. Silloin asiat toimivat ja asukkaita riitti, käyttöaste oli noin 90 prosenttia, kertoo Timo Maunumäki.

Kuntaliitoksen jälkeen tilanne on muuttunut.

– Organisaatio kasvoi ja käyttöaste laski 60-70 prosenttiin. Se ei enää riitä, kun remonttiakin pitäisi tehdä.

Talossa asuva Matti Törmänen ei osaa moittia asuntojen kuntoa. Hän muutti kiinteistöön, kun tulipalo kohtasi entisessä asunnossa. Siellä remontti on vielä kesken, joten asunto tuli tarpeeseen.

– Mikäs täällä ollessa, en osaa moittia, juttelee oven avaava Törmänen.

Tilanteeseen yritetään hakea valtakunnallista ratkaisua, mutta asialla alkaa olla kiire. Kiinteistöt rapistuvat, lainat lankeavat, eikä asuntoja saa käyttää muuta kuin vanhusten asumiseen.

– On pohdittu sitä, voitaisiinko rakennuksia käyttää muuhunkin asumiseen ja tiedän, että tällaiseen on poikkeuslupia jo haettukin, sanoo Valtiokonttorin Sanna Pälsi.