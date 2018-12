Pietarsaarelainen Miro (11) on ensimmäistä kertaa hiihdon maakuntaviestissä – lähettää isänsä seuraavalle osuudelle



Hiihto on kovassa kurssissa Auvisen perheessä. Lajia harrastaa jopa Pasin moottorisahalla veistämä hiihtokarhu.

Miro Auvinen osallistuu tiistaina Haapajärvellä sivakoitavaan Keski-Pohjanmaan maakuntaviestiin yhdessä isänsä Pasi Auvisen kanssa. Miro on kilpailun osanottajista takuulla nuorimmasta päästä, ellei jopa nuorin.

Molemmat hiihtävät Pietarsaaren kakkosjoukkueessa perinteisen osuuksilla: Miro 16-vuotiaiden viidellä kilometrillä ja Pasi miesten kympillä. Pasi toivoo, että Mirolla sujuisi ensimmäinen maakuntaviesti paremmin kuin hänellä 1995 Kinnulassa.

– Tulin vaihtoon, mutta seuraavan osuuden kaveria ei löytynyt mistään. Huidoin ja huidoin kunnes kaveri löytyi. Nyt yritän pitää huolen, että olen ajoissa vaihtopaikalla, ettei Mirolle kävisi samoin, nauraa 23. viestiinsä valmistautuva Pasi .

Pasi oli Kinnulan viestissä 15-vuotias, kun Mirolla on ikää vain 11 vuotta. Ikätasoitusta 16-vuotiaiden sarjassa moneen muuhun hiihtäjään on nelisen vuotta.

– Yllätyin saadessani viestin whatsupin kautta, että Miro on valittu joukkueeseen. Toisaalta se kertoo, että kaupungista ei löydy kakkosjoukkueeseen korvaavaa hiihtäjää siihen sarjaan.

Miro itse ei ota viestistä paineita, vaan aikoo tehdä normisuorituksen.

– Minulla ei ole viestiin mitään taktiikkaa. Olen kilpailut tällä kaudella kaksi kertaa, kerran Vuokatissa ja kerran Seinäjoella. Hiihdän molemmilla tavoilla, mutta perinteinen on silti mieluisampi.

Kaksikko käy yhdessä lenkillä talvella suksilla ja kesällä rullilla hiihtäen välillä peräkkäin, välillä omaa vauhtia. Miron ohjelmaan kuuluu myös yleisurheilu, jota hän talvellakin harjoittelee kaksi kertaa viikossa.

– Enimmäkseen juoksen pitkiä matkoja ja heitän keihästä, Miro kertoo.

Pasi muistaa, kuinka aiemmin maakuntaviesti kisapaikoista oli oikein kilpailua.

– 1990-luvulla oli niin paljon porukkaa, että maakuntaviestikarsintoja järjestettiin erikseen. Nykyään ei karsintoja järjestetä enää lainkaan, vaan porukka valitaan normikilpailujen perusteella. Yhdessä vaiheessa hiihtäjille vain soiteltiin puhelimella. Toisaalta hiihtopiireissä tiedetään, missä kunnossa kukin on. Viestissä tulee aina viime hetken poisjääntejä, mutta varahiihtäjiä ei enää ole jonoksi asti.

Luonnonlunta on ollut tänä talvena säästeliäästi, mutta se on täällä rannikolla enemmän sääntö kuin poikkeus. Tykkilumelle on kuitenkin päästy.

– Vöyrillä on käyty, Lappforsissa ja Vuokatissa, Miro luettelee.

– Luonnonlumella hiihtäminen joulukuussa oli erittäin harvinaista minunkin nuoruudessani ja silloinkin mentiin tykkilumella. Ei tämä mitään uutta ole, Pasi lisää.

Miro on ollut aiemminkin perheensä mukana maakuntaviestissä, mutta tällä kertaa mukana ollaan kilpailijana. Viisi kilometriä ei ole Mirolle temppu eikä mikään, kunhan muistaa olla innostumatta liikaa.

– Yleisön kannustaessa, voi innostua lähtemään liian kovaa. Siitä lähinnä ollaan juteltu. Viisi kilometriä on tämän ikäiselle kuitenkin pitkä matka, kun normaalimatka on kolme kilometriä. Aikuiselle hiihtäjälle se vastaisi 20 kilometriä.

Tästä eteenpäin kilpailureissulla ollaan lähes jokainen viikonloppu ja kumpikin on kisassa mukana.

– Kun menemme Miron kilpailuihin, kilpailen samalla itsekin ja päinvastoin, Pasi naurahtaa.

Pasi itse käy myös pitkien matkojen hiihdoissa. Tällä kaudella tähtäimessä ovat Ylläs-Levin vajaa 70 kilometriä sekä Finlandia-hiihto.