Vain lappu rullaovella – Top-Toyn konkurssi sulki BR-lelukaupan Kokkolan Kauppakeskus Chydeniassa



KOKKOLA (KP)

Lapsia vanhempineen kävi lauantaina kääntymässä Kokkolan BR-lelukaupan edustalla.

Sisälle ei enää päässyt.

Sen sijaan rullaoveen oli jätetty kaksi lappua. Pohjoismaisen lelujätti Top-Toyn asettamisesta konkurssiin ilmoitettiin ainoastaan tanskaksi ja englanniksi. Suomeksi palvelua ei enää saanut.

We regret to inform you that Top-Toy A/S has been declared bankrupt on 28 December 2018. Accordingly this store is closed for now.

Erityisen ihmeissään olivat liikkeistä lahjakortteja ostaneet ihmiset. Lauantaina oli vielä epäselvää, kuinka joulupapereista kääräistyjen lahjakorttien kanssa menetellään.

BR-lelukaupan sulkeutuminen oli pienoinen yllätys myös Kokkolan Kauppakeskus Chydenian kauppakeskuspäällikkö Sari Puhilakselle.

– Olihan BR-lelun haasteista uutisoitu jo jonkin aikaa, mutta konkurssiuutinen tuli aika nopeasti. Lopullista ratkaisua perusteltiin joulumyynnin heikkoudella. Näin nopeaa ratkaisua ei silti osattu odottaa.

Top-Toy hakeutui marraskuun lopulla velkasaneeraukseen. Saneeraussuunnitelma hyväksyttiin 21. joulukuuta. Myös myyntiä selviteltiin, mutta ratkaisua ei löytynyt.

Sari Puhilas sanoo, että BR-lelujen Kokkolan-tilojen tulevaisuus selkenee vuodenvaihteen jälkeen.

– Riippuu konkurssipesän aikataulusta. Leluliikkeen kauppapaikan vieressä ovat Suomalainen kirjakauppa ja Hennes & Mauritz. Sijainti on hyvä. En jaksa uskoa, että tilat ovat tyhjillään pitkään.

Lelujen erikoisliikkeen katoaminen on takaisku Kokkolan ydinkeskustalle. Jos lapsiperheet valitsevat automarketit keskustassa käymisen sijaan, kahvilat ja ruokaravintolat menettävät asiakkaitaan.

– En usko, että vaikutus on kovin iso. Tämän päivän asiakkaat ovat hakeneet leluja marketeista tähänkin asti. Lisäksi kauppakeskuksesta löytyy lastenvaatekauppoja, Puhilas vastaa.

Chydenia I:n puolella tyhjää liiketilaa on löytynyt ainoastaan lelukaupan naapurista.

– Lisäksi vapaana on jonkin verran toimistotiloja, mutta niistä käydään neuvotteluita, Puhilas kertoo.