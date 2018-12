Pitkäjänteinen työ kaiken avaimena – Haapajärven nykyisen viestimenestyksen pohja on luotu lasten hiihtokoulussa



Haapajärvi lukeutuu Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin kestomenestyjiin. Kahdeksan kertaa viestin voittanut Haapajärvi on ykkösenä viestin kaikkien aikojen pistetilastossa, nyt tavoitteena on kolmas peräkkäinen voitto. Saavutuksia siis löytyy, mutta aallonpohjilta Haapajärvikään ei ole välttynyt.

– Kun muutimme Haapajärvelle vuosituhannen alussa, hiihto oli aika lailla alamaissa paikkakunnalla, myöntää jo toistakymmentä vuotta Kiilojen hiihtojaoston puheenjohtajana toiminut Tapani Keskitalo.

Tukea havainnolle löytyy myös viestitilastoista: vuosina 2002–08 Haapajärven sijoitus liikkui kympin sakin kahta puolta. Alamäki johti Haapajärven putoamiseen B-sarjaan Perhossa 2008.

Hiihtolaman nujertamiseksi Kiiloissa ryhdyttiin toimeen jo 2000-luvun ensimmäisinä vuosina. Paikkakunnalle viritettiin hiihtokoulutoimintaa, jolla nuoria saatiin lajin pariin.

– Tämän päivän hiihtäjistä Seppälän Tero, Koirikiven Anssi ja Uusivirran Risto olivat mukana, kun hiihtokouluja käynnisteltiin, Keskitalo muistelee.

Hiihtäjää ei tehdä hetkessä, ei vuodessa eikä kahdessa.

– Pitkäjänteinen työ on kaiken avaimena. Noin kymmenen vuotta menee, kun juniorista saadaan tehtyä hiihtäjä. Pitkäjänteisyyden lisäksi tarvitaan myös lahjakkuutta sekä innokkaita vanhempia, jotka jaksavat olla nuorten harrastuksen tukena, Keskitalo huomauttaa.

Hiihtokoulutoimintaa Haapajärvellä jatketaan edelleen.

– Nyt meillä toimintaa ovat vetäneet Virpi Leskelä-Savelainen ja Tero Kokkoniemi. Toimintaan kuuluu leirejä ja ja yhteisiä harjoituksia 7–16-vuotiaille juniorihiihtäjille, Keskitalo kertoo.

Nuorten harrastajien ohella Kiiloissa on kaikkiaan noin 30 lisenssihiihtäjää. Harjoitteluolosuhteet ovat Someron hiihtokeskuksen myötä kunnossa.

Haapajärvellä on siis tällä hetkellä aineksia pysyä maakuntaviestin kärkikamppailussa. Uudenkaarlepyyn 16 peräkkäisen voiton putken katkaissut Haapajärvi on vienyt voiton kahdessa edellisessä viestissä. Jos kotiviestistä tulee kolmas voitto, voidaan jo puhua orastavasta putkesta.

Keskitalo toppuuttelee menestyspuheita.

– Mielellään tietysti jatkaisimme voitokkaasti, mutta peräkkäisten voittojen hakeminen tulee vuosi vuodelta vaikeammaksi. Toki meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä kotiladuilla, mutta Kruunupyy ja Kalajoki ovat kovia haastajia. Vähintään kolmen sakkiin kotiladuilla pitää yltää, Keskitalo pyörittelee.

Maakuntaviestissä menestymistä ajatellen neljä miesten osuutta ovat ratkaisevassa roolissa. Niiden varaan voitot ovat yleensä rakentuneet. Haapajärvellä asiat ovat sen suhteen hyvällä mallilla. Seppälä, Koirikivi ja Uusivirta ovat kovaa kansallista tasoa. Myös nuori Juho Salmela on nostanut tasoaan.

Risto Uusivirta on tänä syksynä nostanut opiskelun hiihdon rinnalle tai edellekin ja kilpaillut säästeliäästi.

– Kyllä Ristokin on valmistautunut hiihtämään maakuntaviestissä. Hänellä on sellaiset pohjat, että vauhti riittää viestiladuille. Miesten osuuksille meillä löytyy siten neljä hyvää hiihtäjää. Toivoa sopii, että kaikki pysyvät kunnossa ja välttyvät sairastumisilta. Muutenkin ykkösjoukkueen kokoonpano on jo aika lailla tiedossa: 16-vuotiaiden tyttöjen hiihtäjää vielä haetaan, Keskitalo pohti joulukuun puolivälissä.