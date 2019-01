Tiina Ojutkangas on uudistaja – Keskipohjanmaan uusi päätoimittaja on uutisfriikki, jonka mielestä mukavuusalueelle ei saa jäädä



KOKKOLA (KP)

Jos sananlaskujen ja uutisellisen tekstin sekoittaminen olisi Tiina Ojutkankaan mieleen, tämän jutun otsikko voisi olla "kolmas kerta toden sanoo".

Ensimmäiseen oivallukseen tarttuminen ei kuitenkaan olisi oikein.

Keskipohjanmaan uusi päätoimittaja kokee olevansa uudistaja, jota vanhan kierrättäminen ei motivoi. Kolmas kerta Keskipohjanmaassa ei kaipaa sananlaskuja kaverikseen.

– En tykkää yhtään, että ollaan liikaa mukavuusalueella. Sellainen ei viehätä minua. Olen aina mennyt sillä mielellä, että tuon kehitystyöhön kaiken osaamiseni. Vähän vaikeaa pitää olla, Ojutkangas nauraa.

Savonlinnalaissyntyinen Ojutkangas asettui ensimmäistä kertaa Keski-Pohjanmaalle elokuussa 1990. Hän aloitti äitiyslomalaisen sijaistajana Keskipohjanmaan uutistoimituksessa.

Ensimmäinen juttu liittyi kesantopeltoihin.

– En ollut koskaan asunut Länsi-Suomessa, en varsinkaan kaksikielisessä merenrantakaupungissa. Olin tottunut itäsuomalaiseen vilkkauteen.

Ojutkangas jäi Kokkolaan 23:ksi vuodeksi. Keskipohjanmaan lisäksi hän työskenteli aluksi Kokkola-lehdessä ja opetti työväenopistossa suomea maahanmuuttajille.

– Yksi syy juurtua oli rakastuminen. Totuin keskipohjalaiseen temperamenttiin, Ojutkangas sanoo.

Sanomalehden paikka ihmisten arkirutiineissa on erilainen kuin vuonna 2012, jolloin Ojutkangas siirtyi Keskipohjanmaasta Itä-Savon päätoimittajaksi.

Netti on mullistanut kilpailun ajankäytöstä.

Ojutkangas palasi Keskipohjanmaahan vajaa vuosi sitten tammikuussa. Kehittämispäällikkönä hän sai vastuulleen julkaisujen sisältöjen ja toimitustyön toimintatapojen jalostamisen.

Kehitystyö jatkuu päätoimittajana.

– Ei ole itsestäänselvyys, että ihmiset haluavat lukea klassisia medioita, kuten sanomalehteä. Tieto haetaan sieltä, mistä huvittaa. Mistä nopeimmin ja miellyttävimmin saa.

Keskipohjanmaan Ojutkangas aikoo pitää kilpailukykyisenä printtilehteä uudistamalla ja panostamalla digitaaliseen sisältöön.

– Jo viime vuoden aikana saavutimme digipuolella useiden kymmenien prosenttien kasvun kävijämäärissä.

Suomessa ilmestyy noin 250 sanoma- ja kaupunkilehteä. Kun verrataan asukasmäärää kokonaislevikkiin, sijoittuu Suomi kolmanneksi koko maailman tilastossa.

Ojutkankaan mukaan se on hyvä merkki demokratian kannalta.

– On tosi tärkeää, että eri puolilla Suomea on hyvin toimivia paikallisia medioita. Kerromme alueellisista mutta myös kansainvälisistä asioista paikallisella näkökulmalla.

Yksi Ojutkankaan päämääristä on keskustelun vilkastuttaminen. Siihen hän tähtää muun muassa teknisellä uudistuksella, joka helpottaa kirjoitusten jättämistä mielipidesivulle.

Ojutkangas haluaa tuoda mielipidesivulle kipakkaa mutta toisia kunnioittavaa ajatustenvaihtoa.

– Lehden uudistaminen on vasta pääsemässä vauhtiin, mutta huolehdin etenkin siitä, että sisältö on poliittisesti ja taloudellisesti riippumatonta. Sanomalehden tehtävä on edelleen toimia vallan vahtikoirana.

Mitä Ojutkangas vastaa niille, joiden mukaan lehdessä julkaistaan vain negatiivisia uutisia?

Väite ei perustu faktoille, hän aloittaa.

– Fiksut päättäjät ja johtajat ymmärtävät, että terävää journalismia tarvitaan alueen asukkaiden puolustamiseen. Epäkohtien esille nostamisen motiivina ei ole pöyhiminen pöyhimisen ilosta vaan asioiden parantaminen.

Yli kolmenkymmenen vuoden työuralle mahtuu monenlaisia uutisia. Mikä erityisesti on jäänyt Ojutkankaan mieleen?

– Alkutaipaleella iso juttu oli Pieksämäen legioonalaistauti-skandaali. Bakteerin löytyminen vedestä oli kuuma uutisaihe. Rakastan tilanteita, kun asioista päästään kärryille ja kertomaan. Silloin ymmärtää, miksi olemme tekemässä tällaista hommaa.